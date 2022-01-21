В российский прокат вышло «Фотоувеличение» Антониони

© «Иноекино»

20 января компания «Иноекино» выпустила на экраны кинотеатров 50 городов России фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 55-летию картины. Все сеансы проходят на английском языке с русскими субтитрами.

Демонстрируется копия «Фотоувеличения», отреставрированная в 2017 году компаниями Criterion, Cineteca di Bologna и Istituto Luce — Cinecittà в сотрудничестве с Warner Bros. и Park Circus под руководством известного оператора Луки Бигацци.

Первый полностью англоязычный фильм Микеланджело Антониони в 1967 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, был номинирован на премию «Оскар» за режиссуру и сценарий.

«Фотоувеличение» (Blowup, Великобритания-Италия, 1966)



Режиссер: Микеланджело Антониони

Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, по мотивам рассказа Хулио Кортасара

Оператор: Карло Ди Пальма

Композитор: Херби Хэнкок

В главных ролях: Дэвид Хэммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз



Синопсис: «Свингующий Лондон», середина 1960-х годов. Молодой и успешный фотограф Томас проводит дни за бесконечными модными съемками, работой над новым альбомом и попытками купить антикварный магазин. Он чувствует, что жизнь его скучна и бессмысленна, пока однажды не фотографирует пару на свидании в парке. Рассматривая снимки, он обнаруживает, что случайно запечатлел момент совершения убийства...





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