 
13:19 21 января 2022Новости
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В российский прокат вышло «Фотоувеличение» Антониони

News_detailed_picture© «Иноекино»

20 января компания «Иноекино» выпустила на экраны кинотеатров 50 городов России фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 55-летию картины. Все сеансы проходят на английском языке с русскими субтитрами.

Демонстрируется копия «Фотоувеличения», отреставрированная в 2017 году компаниями Criterion, Cineteca di Bologna и Istituto Luce — Cinecittà в сотрудничестве с Warner Bros. и Park Circus под руководством известного оператора Луки Бигацци.

Первый полностью англоязычный фильм Микеланджело Антониони в 1967 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, был номинирован на премию «Оскар» за режиссуру и сценарий.

  • «Фотоувеличение» (Blowup, Великобритания-Италия, 1966)

    Режиссер: Микеланджело Антониони
    Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, по мотивам рассказа Хулио Кортасара
    Оператор: Карло Ди Пальма
    Композитор: Херби Хэнкок
    В главных ролях: Дэвид Хэммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз

    Синопсис: «Свингующий Лондон», середина 1960-х годов. Молодой и успешный фотограф Томас проводит дни за бесконечными модными съемками, работой над новым альбомом и попытками купить антикварный магазин. Он чувствует, что жизнь его скучна и бессмысленна, пока однажды не фотографирует пару на свидании в парке. Рассматривая снимки, он обнаруживает, что случайно запечатлел момент совершения убийства...


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