Дебютный сериал Надежды Михалковой выйдет на Okko

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C 7 февраля подписчикам мультимедийного сервиса Okko будет эксклюзивно доступен дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация».

Как сообщает пресс-служба Okko, четырехсерийный драматический сериал стал первым совместным проектом сервиса и продюсерской компании «Медиаслово».

Надежда Михалкова, режиссер и исполнительница главной роли в сериале «Номинация»:

«Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами! Когда ты режиссер и параллельно снимаешься –—это одно. Но с "Номинацией" мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал, заканчивать работу над проектом. И для этого, видимо, ты должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда все равно хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. Но в данном случае я настолько сжилась с этой историей, что мне было достаточно легко. Я надеюсь, что результат работы нашей большой команды порадует зрителей!»

«Номинация» (Россия, 2022)



Режиссер: Надежда Михалкова

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов («Медиаслово»), Петр Ануров («Медиаслово»), Джаник Файзиев (Okko)

Авторы сценария: Надежда Михалкова, Дарья Воротынцева, Маруся Трубникова, Сергей Козин

Оператор: Павел Капинос

Художник-постановщик: Ирина Гражданкина

Художник по костюмам: Наталья Гольденберг

В ролях: Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников



Синопсис: Вера (Надежда Михалкова), младшая дочь покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина, дает дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости — роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти свои сильно ослабевшие позиции в мире российского кино, Вера вынуждена хвататься за любую работу. Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) — популярная актриса; она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей.



Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий и берет за основу фильма последний, неснятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях между собой, оказываются на одной площадке. Эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.





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