Дебютный сериал Надежды Михалковой выйдет на Okko

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C 7 февраля подписчикам мультимедийного сервиса Okko будет эксклюзивно доступен дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация».
Как сообщает пресс-служба Okko, четырехсерийный драматический сериал стал первым совместным проектом сервиса и продюсерской компании «Медиаслово».
Надежда Михалкова, режиссер и исполнительница главной роли в сериале «Номинация»:
«Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами! Когда ты режиссер и параллельно снимаешься –—это одно. Но с "Номинацией" мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал, заканчивать работу над проектом. И для этого, видимо, ты должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда все равно хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. Но в данном случае я настолько сжилась с этой историей, что мне было достаточно легко. Я надеюсь, что результат работы нашей большой команды порадует зрителей!»
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