Выставка Дмитрия Ганопольского открывается в Петербурге

Дмитрий Ганапольский. Мое первое путешествие после комы. Стокгольм, 2011 © Предоставлено 3120 Gallery

С 21 января по 6 февраля в петербургской галерее 3120 Gallery пройдет выставка фотографа Дмитрия Ганопольского «X».

Как сообщают организаторы выставки, на ней будет представлена одноименная серия, в которую входят личные снимки, сделанные автором с 2010 по 2020 год. Серия отпечатана вручную в классической традиции и раньше не экспонировалась.

Чёрно-белые фотографии являются осмыслением тем любви и смерти, ностальгическим размышлением и попыткой переизобретения новых значимых смыслов и повествуют об истории одной трагедии. Кадры мерцающих пейзажей, близких людей, шоссе «Скандинавия», комнат и улиц Петербурга и Москвы, Стокгольма и Нью-Йорка выстраиваются в экспозицию из 20 фоторабот, формирующих несколько последовательных, но прерывистых линий.

«X — это моя жизнь незадолго до и некоторое время после комы, — говорит Дмитрий Ганопольский. — X — это 10 лет, которые меня определили. Х — это разбитый вдребезги мир родных пейзажей и чужих городов. Х — это точки на карте и крестики дней: размышление над каждым прожитым моментом, потому что в сумме пережитого и есть я, как человек и художник. X — это моя первая и очень личная выставка фотографий о новом обретении себя после репетиции смерти».

Дмитрий Ганопольский — профессиональный фотограф, основатель образовательного проекта «Голоса», лектор и экскурсовод. Изучал испанский язык и литературу на филологическом факультете СПбГУ, с 18&nbsd;лет работал на съемках художественных фильмов. В 2010 году стажировался в сфере фэшн-фотографии в Нью-Йорке, в студии Стивена Кляйна.

С 2010 года и по сегодняшний день — журнальный и фэшн-фотограф (публикации: «Афиша», «Сноб», Harper’s Bazaar и др.).







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