Уже весной в России могут принять закон об упрощении возрастной маркировки

Антитренды в российском арт-мире 2021 года
Обзор Александры Генераловой20 января 2022463
Сегодня, 20 января, выступая на заседании комитета по культуре Госдумы, его глава Елена Ямпольская выразила надежду, что закон, упраздняющий все формы возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, за исключением «18+», будет принят Госдумой до конца весенней сессии.
«Что касается многострадальной возрастной маркировки. У нас есть поручение спикера [Госдумы], я так понимаю, еще раз собрать все заинтересованные ведомства и готовить законопроект к принятию в весеннюю сессию во втором, я надеюсь, и в третьем чтении, — цитирует Елену Ямпольскую ТАСС. — Есть надежда, что эта история получит свое логическое завершение».
Законопроект о снятии избыточной возрастной маркировки с произведений литературы и искусства был принят в первом чтении в декабре 2019 года. В октябре 2021 года первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов предложил уделить законопроекту особое внимание, его текст был подготовлен ко второму чтению.
Законопроект предусматривает, что обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка «18+». Промежуточную маркировка от «0+» до «16+» предлагается не применять, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом» — на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.
Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки, такие как «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».
Согласно законопроекту, книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Разрешается распространение без знака информационной продукции «рекомендуемых... в образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов». При этом для литературы категории «18+» ограничения сохранятся.
В законопроекте говорится, что необходимость нынешней промежуточной маркировки (от «0+» до «16+») не будет распространяться на случаи «предоставления и (или) распространения произведений литературы и искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:25Выставка Дмитрия Ганопольского открывается в Петербурге
17:06Музей «Полторы комнаты» готовит выставку о дружбе Бродского с Барышниковым
15:10Уже весной в России могут принять закон об упрощении возрастной маркировки
13:08«Лицей» и «Большая книга» открывают сезон
12:54Объявлены номинанты премии «Белый слон»
12:19Новый фильм Александра Золотухина выйдет в прокат весной
Вчера
17:49Иван Крастев открывает сезон лектория «Либеральной миссии»
17:01В ДК Рассвет состоится московская премьера «Schnittke Live»
16:09Ретроспектива Бруно Ганца продолжится в ТретьяковкеВсе новости
Обзор Александры Генераловой20 января 2022463
Театр-2021: субъективные антиитоги Алены Карась20 января 2022484
Что мешало литературе в 2021-м20 января 2022529
В 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь20 января 2022766
XXIV фестиваль «Возвращение» закончился многоточием20 января 2022434
Из экспозиции музея, которого нет20 января 2022482
Поэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту20 января 2022772
Переписка Хайдеггера и Арендт глазами Ольги и Олега Татаринцевых19 января 20221100
Чем грозит Музею русского лубка слияние с Галереей Ильи Глазунова19 января 20221462
Рассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего18 января 20221975
Письмо Геннадия Шмакова Константину Азадовскому18 января 20223469
Денис Куренов расспрашивает художника о его настоящем и недавнем прошлом17 января 20227478