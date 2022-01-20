Уже весной в России могут принять закон об упрощении возрастной маркировки

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 20 января, выступая на заседании комитета по культуре Госдумы, его глава Елена Ямпольская выразила надежду, что закон, упраздняющий все формы возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, за исключением «18+», будет принят Госдумой до конца весенней сессии.

«Что касается многострадальной возрастной маркировки. У нас есть поручение спикера [Госдумы], я так понимаю, еще раз собрать все заинтересованные ведомства и готовить законопроект к принятию в весеннюю сессию во втором, я надеюсь, и в третьем чтении, — цитирует Елену Ямпольскую ТАСС. — Есть надежда, что эта история получит свое логическое завершение».

Законопроект о снятии избыточной возрастной маркировки с произведений литературы и искусства был принят в первом чтении в декабре 2019 года. В октябре 2021 года первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов предложил уделить законопроекту особое внимание, его текст был подготовлен ко второму чтению.

Законопроект предусматривает, что обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка «18+». Промежуточную маркировка от «0+» до «16+» предлагается не применять, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом» — на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки, такие как «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

Согласно законопроекту, книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Разрешается распространение без знака информационной продукции «рекомендуемых... в образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов». При этом для литературы категории «18+» ограничения сохранятся.

В законопроекте говорится, что необходимость нынешней промежуточной маркировки (от «0+» до «16+») не будет распространяться на случаи «предоставления и (или) распространения произведений литературы и искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».







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