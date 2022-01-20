Объявлена программа к выставке «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте»

Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте. 1532-1533 (деталь) © Частное собрание

К выставке «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте», которая с 21 января по 20 февраля будет проходить в Центре Вознесенского в Москве, подготовлена публичная образовательная программа. В нее войдут кураторские экскурсии, лекции о Данте, Бронзино и музыкальной культур, презентация научного сборника, беседы о книгоиздании, кинопоказ и многое другое.

Программа откроется 22 и 23 января экскурсиями куратора выставки, главного научного сотрудника ГМИИ имени А.С. Пушкина Виктории Марковой и советника генерального директора Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) Алексея Юдина. Также экскурсии по экспозиции будут проходить каждые выходные в дневное время.

25 января куратор выставки Виктория Маркова, специалист по искусству Италии с мировым именем, прочитает лекцию о творчестве флорентийского художника Аньоло Бронзино. Виктория Эммануиловна расскажет об особенностях метода Аньоло Бронзино на примере «Аллегорического портрета Данте».

На 29 января запланирована беседа «“Божественная комедия” в истории мирового книгоиздания» историка, журналиста, советника генерального директора ВГБИЛ Алексея Юдина и руководителя Центра редкой книги ВГБИЛ Карины Дмитриевой.

Специалист по истории классической музыки, автор книги «Как слушать музыку», ведущая просветительского YouTube-канала о классической музыке Con Spirito, лауреат премии «Просветитель» Ляля Кандаурова 2 февраля прочитает лекцию «Как говорит о смерти и посмертии музыка разных столетий?».

9 февраля Наталия Мазур, филолог и искусствовед, преподаватель программы «Слово и изображение» на факультете истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге прочитает лекцию «О чем думает Данте на портрете Аньоло Бронзино?».

Кроме того, к выставке приурочен выпуск двух новых изданий. Первый из них, сборник текстов «Данте в веках. La Divina Commedia в культурной традиции Европы и России», включает работы ключевых итальянских и российских специалистов по творчеству Данте, в том числе статьи научного консультанта сборника, поэтессы и переводчицы Данте Ольги Седаковой, куратора выставки Виктории Марковой, ведущих итальянских дантоведов Паоло Прокаччони и Фернандо Маззокка. Одной из главных статей станет перевод исследования Владимира Забугина — абсолютного авторитета в итальянском дантоведении, но малоизвестного в России. Презентация сборника пройдет в Центре Вознесенского 16 февраля.

Вторым изданием стал текст искусствоведа Наталии Мазур «Тень Данта с профилем орлиным». Книга будет распространяться бесплатно среди посетителей выставки.

Картина «Аллегорический портрет Данте» была написана в 1532–1533 годах Аньоло Бронзино, живописцем и поэтом, придворным художником семьи Медичи, признанным мастером маньеризма, сделавшим жанр флорентийского придворного портрета эталонным для всей Европы. Эта работа входит в трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь», героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. До нашего времени дошел только портрет Данте, обнаруженный в 1990-х одним из европейских коллекционеров.

На выставке «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» в Центре Вознесенского помимо работы Бронзино будут представлены редкие издания XVI–XX веков из фондов ВГБИЛ. Среди них: политическая карта Италии времен Данте, созданная как путеводитель по «Божественной комедии», «Божественная комедия» 1502 года легендарного издателя Альда Мануция, комментированные издания «Божественной комедии» XVI века, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на различных языках народов мира начала ХХ века, а также иллюстрированные издания переводов Данте на русский.

Партнеры проекта: Итальянский институт культуры в Москве, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Общество Данте Алигьери







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