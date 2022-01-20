Российских художников и исследователей приглашают на резиденцию в Стамбул

© SAHA Studio

Фонд искусства «Голубицкое» в рамках международной исследовательской программы обмена «Контактные зоны: Азовское, Черное и Каспийское моря» до 1 февраля принимает заявки от российских междисциплинарных художников и исследователей на участие в резиденции SAHA Association в Стамбуле, которая будет проходить в течение шести недель в период с мая по июль 2022 года.

Программа «Контактные зоны: Азовское, Черное и Каспийское моря» обеспечивает обмен художниками, кураторами и исследователями между Фондом искусства «Голубицкое» и странами — территориальными соседями в регионе, такими как Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Казахстан и Иран.

Главные цели «Контактных зон» — культурный обмен и международное сотрудничество, изучение региона, его истории и искусства, развитие исследовательской работы.

Программа направлена на выстраивание диалога, атмосферы взаимной открытости, взаимодействия, обмена различными точками зрения и поиск возможных решений несоответствий и разногласий, что является движущей силой общения, способствующей взаимному уважению и более адекватной представленности региона на карте мира. Программа предоставляет российским и зарубежным исследователям возможность поработать в кросс-культурном поле и реализовать свой исследовательский проект в одной из институций партнеров.

Участвовать в программе «Контактные зоны: Азовское, Черное и Каспийское моря» могут российские художники, специалисты в области культуры и искусства, в том числе кураторы, историки, социологи, географы, писатели, поэты, музыканты, филологи и лингвисты. В 2022 году в рамках этой программы в «Голубицкое» приедут участники от ассоциации SAHA, а российские художники и кураторы смогут отправиться в резиденцию в SAHA Studio.

Кандидатам предлагается разработать исследовательские проекты, исходя из конкретных временных периодов, тем или явлений в рамках более широкого междисциплинарного исследования и сравнительного анализа, посвященного истории, искусству и культуре России и Турции. Исследовательские проекты могут быть структурированы с использованием различных тематических, дисциплинарных и методологических рамок.

SAHA Studio предоставляет рабочее пространство площадью 350 кв.м. в Бейоглу, а также бюджет на исследования, производство, выставки и презентации их проектов. Помимо встреч и мероприятий в пространстве SAHA Studio также проводятся такие мероприятия, как исследовательские поездки, посещение выставок, коллекций и мастерских.

Более подробная информация приводится на сайте Фонда искусства «Голубицкое».







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