Екатерина Селенкина представит свой фильм «Обходные пути» в «Пионере»

© «Пионер»

25 января в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ документальной драмы «Обходные пути» режиссера Екатерины Селенкиной, которая примет участие в обсуждении фильма.

Начало в 19:15, билеты (600 рублей) — здесь.

После показа пройдет обсуждение картины с режиссером Екатериной Селенкиной, директором по специальным проектам кинотеатра Пионер Егором Сенниковым и кинокритиком Сергеем Дешиным.

Фильм «Обходные пути» исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Картина, снятая на пленку 16-мм, получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля 2021 и была признана лучшим российским фильмом II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.

В российский прокат фильм выходит 27 января.

«Обходные пути» (Россия-Нидерланды, 2021)



Режиссер: Екатерина Селенкина

Автор сценария: Екатерина Селенкина

Оператор: Алексей Курбатов

В ролях: Денис Урванцев

Хронометраж: 73 мин.

Возрастное ограничение: 18+



Синопсис: Медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных влиянием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.





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