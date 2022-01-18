МХТ имени Чехова покажет три премьеры в Петербурге

Сцена из спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» © Александр Иванишин / © Александр Иванишин / МХТ им. А.П. Чехова

С 25 марта по 1 апреля на сцене Александринского театра пройдут гастроли МХТ имени А.П. Чехова. В программе три новых спектакля Виктора Крамера, Уланбека Баялиева и Ренаты Литвиновой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов гастролей, продюсерской компании «Арт Сезон».

«Петербургские зрители увидят три самых ярких спектакля МХТ 2021 года выпуска: 25–27 марта "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера с самим [Константином] Хабенским в роли Мюнхгаузена, он же — соавтор пьесы; 29 марта "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева; 31 марта и 1 апреля авторский спектакль Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода"», — рассказали в пресс-службе.

Премьера спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» состоялась в октябре 2021 года. Пьеса Виктора Крамера, написанная при участии Константина Хабенского, представляет собой творческую переработку всего разнообразия источников, повествующих о жизни Мюнхгаузена — от Рудольфа Эриха Распе и его современников до Григория Горина и Марка Захарова.

События трагикомедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» по пьесе Венедикта Ерофеева происходят в психиатрической клинике накануне Первомая. В ней сплетаются литературные аллюзии к Пушкину, Гете, Шекспиру, Чехову и Кену Кизи. Главные роли исполняют Дмитрий Назаров и Игорь Верник.

Спектакль «Звезда вашего периода» рассказывает историю кинодивы, мечтающей о возвращении к славе. Это второй авторский проект Ренаты Литвиновой в МХТ имени А.П. Чехова, в нем она выступает одновременно как драматург, режиссер и исполнительница главной роли. Композитор спектакля — Земфира Рамазанова.

Помимо спектаклей в программе гастролей выставка из экспозиции музея МХТ им. А.П. Чехова, которая откроется в фойе Александринского театра.







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