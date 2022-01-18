В ЦИМе пройдет премьера спектакля Дмитрия Волкострелова «Русская смерть»

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19 и 20 февраля на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве состоятся премьерные представления спектакля «Русская смерть» художественного руководителя ЦИМа Дмитрия Волкострелова.
Об этом сообщает сайт ЦИМа.
«Новый спектакль Дмитрия Волкострелова — о событии, которое происходит с каждым и о котором страшно, неловко, трудно говорить на публике. О смерти. Зрители попадут в пространство, разделённое на шесть комнат, и увидят шесть моноспектаклей о смерти с разных ее сторон — о том, что такое красивая смерть, достойная смерть, плохая смерть, русская смерть», — говорится в сообщении.
Над спектаклем также работают художник Ксения Перетрухина, композитор Дмитрий Власик и художник по свету Максим Бирюков.
Билеты (1600 рублей) на премьерные представления спектакля «Русская смерть» уже поступили в продажу.
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