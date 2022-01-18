Московская молодежная биеннале продлевает open call для кураторов

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Сегодня, 17 января, организаторы VIII Московской международной биеннале молодого искусства объявили о продлении срока проведения кураторского конкурса.
Об этом сообщает пресс-служба биеннале.
Прием заявок закончится не 18 января, как планировалось раньше, а 28 января.
Заявки принимаются на сайте биеннале. Результаты конкурса будут объявлены 15 марта.
На основе кураторских проектов, отобранных по его итогам экспертным советом, будет сформирована экспозиция основного проекта VIII Московской международной биеннале молодого искусства, площадкой которого станет здание Московского музея современного искусства (ММОМА) на Петровке 25.
«В этом году к участию в конкурсе приглашаются кураторы, перед которыми стоит амбициозная задача — придумать и воплотить масштабный проект с участием выбранного ими пула/круга художников — экспозицию или художественное высказывание в иной форме, которое охватит все этажи здания ММОМА на Петровке 25, — отмечают в пресс-службе биеннале. — Также конкурсные проекты могут задействовать отдельные зоны и площадки музея — этаж, зал, внутренний двор. Значимым критерием оценки конкурсного проекта будет возможность его масштабирования, мобильность, способность видоизменяться и адаптироваться, исходя из специфики площадки».
Из обращения экспертного совета:
«В ситуации глобальной непредсказуемости и подвижности современности актуальными становятся подходы, сочетающие гибкость и пластичность, открытость и мобильность. Хочется верить, что и в это непростое время биеннале продолжит открывать новые имена и знакомить зрителя с начинающими авторами — за ними будущее. Среди наших задач — поддержка молодых художников и кураторов, содействие развитию новых форматов взаимодействия. Мы с нетерпением ждем заявок и плодотворной совместной работы и надеемся, что биеннале проявит новые системы отношений и покажет чуткие реакции на окружающую действительность».
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