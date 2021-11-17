Московская молодежная биеннале объявила кураторский конкурс

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Сегодня, 18 ноября, начинается открытый конкурс для кураторов на участие в основном проекте VIII Московской международной биеннале молодого искусства, который будет проходить в августе-сентябре 2022 года.
Заявки принимаются до 18 января 2022 года на сайте биеннале.
Подать заявку на участие в конкурсе может любой куратор не старше 35 лет, чей проект включает работы художников и арт-групп, относящихся к той же возрастной категории. Также принимаются заявки от кураторских объединений, коллективные и индивидуальные заявки являются равноценными. Вопросы по подаче заявок можно адресовать на почту info@youngart.ru.
Результаты конкурса будут объявлены 25 февраля.
На основе кураторских проектов, отобранных по его итогам экспертным советом, будет сформирована экспозиция основного проекта VIII Московской международной биеннале молодого искусства, площадкой которого станет здание Московского музея современного искусства (ММОМА) на Петровке 25.
Как отмечают организаторы, перед участниками конкурса стоит амбициозная задача — придумать и воплотить масштабный проект с участием выбранного ими пула/круга художников — экспозицию или художественное высказывание в иной форме, которое охватит
все этажи здания ММОМА.
Конкурсные проекты также могут задействовать отдельные зоны и площадки музея — этаж, зал, внутренний двор. Значимым критерием оценки конкурсного проекта будет возможность его масштабирования, мобильность, способность видоизменяться и адаптироваться, исходя из специфики площадки».
Кроме того, важным пожеланием со стороны экспертного совета является обоснованное прочтение и интеграция локального художественного контекста, включение в проекты российских, в том числе региональных авторов. Работа с фондами музея не обязательна, но возможна и приветствуется, как и работа с историей и спецификой места. Со своей стороны ММОМА готов оказать поддержку в реализации исследовательских проектов, полевой и архивной работы.
Экспертный совет VIII Московской международной биеннале молодого искусства:
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