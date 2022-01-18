 
17:03 17 января 2022Новости
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В Некрасовке представят книгу о современной российской социологии

News_detailed_picture© ВЦИОМ

28 января в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится открытая презентация книги «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России».

Начало в 19:00, вход бесплатный по регистрации на сайте библиотеки.

В презентации примут участие авторы книги «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России» Александр Братерский и Анна Кулешова, а также Валерий Федоров.

Общественное мнение существовало всегда, люди неизменно имели и имеют мнение по поводу вопросов, затрагивающих их интересы, и значимых событий. Но его изучение в России началось не так давно и шло не так уж просто. Например, вот что писал Юрий Левада о советском времени: «В период нашего славного прошлого опросов боялись. Боялись, между прочим, потому, что вдруг они покажут 3–5% (уж никто тогда не думал про 10%), которые не согласны. И это рушило бы картину единодушия, единомыслия, монолитности всего. Это одна из причин того, что ни в одном тоталитарном обществе опросы не прижились. Если бывали, то секретными, для служебного пользования, потому что никто не должен был знать, что кто-то не согласен».

Вопросы для обсуждения:

  • Как в России появились опросы общественного мнения, почему власть их боялась и чем они могут быть полезны людям?
  • Как и в какой момент социология перестала быть лженаукой?
  • Почему Всероссийский центр изучения общественного мнения не мог появиться до перестройки?
  • Как опросы общественного мнения повлияли на современную историю России, чем они могут быть полезны политикам и простым гражданам?


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