В Некрасовке представят книгу о современной российской социологии

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28 января в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится открытая презентация книги «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России».

Начало в 19:00, вход бесплатный по регистрации на сайте библиотеки.

В презентации примут участие авторы книги «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России» Александр Братерский и Анна Кулешова, а также Валерий Федоров.

Общественное мнение существовало всегда, люди неизменно имели и имеют мнение по поводу вопросов, затрагивающих их интересы, и значимых событий. Но его изучение в России началось не так давно и шло не так уж просто. Например, вот что писал Юрий Левада о советском времени: «В период нашего славного прошлого опросов боялись. Боялись, между прочим, потому, что вдруг они покажут 3–5% (уж никто тогда не думал про 10%), которые не согласны. И это рушило бы картину единодушия, единомыслия, монолитности всего. Это одна из причин того, что ни в одном тоталитарном обществе опросы не прижились. Если бывали, то секретными, для служебного пользования, потому что никто не должен был знать, что кто-то не согласен».

Вопросы для обсуждения:

Как в России появились опросы общественного мнения, почему власть их боялась и чем они могут быть полезны людям?

Как и в какой момент социология перестала быть лженаукой?

Почему Всероссийский центр изучения общественного мнения не мог появиться до перестройки?

Как опросы общественного мнения повлияли на современную историю России, чем они могут быть полезны политикам и простым гражданам?





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