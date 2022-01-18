Театр наций представит премьеру спектакля по сценарию Геннадия Шпаликова

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Сегодня, 17 января, в Театре наций состоится первая премьера нового сезона. Зрители увидят спектакль Марины Брусникиной «Прыг-скок, обвалился потолок», созданный по одноименному сценарию Геннадия Шпаликова (1937-1974).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Максима Андриянова, премьерные показы пройдут 17, 30 и 31 января на Малой сцене.
«В основе постановки — сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но до сих пор не экранизированный, — рассказывает Максим Андриянов. — Спектакль по этому сценарию в Театре наций поставила режиссер, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, которая является помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова, возглавляет московский театр "Практика" и преподает в Школе-студии МХАТ».
В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды муж устроил дома кутеж, жена вызвала милицию. В потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму, и у простой советской семьи началась совсем непростая жизнь. «Но, как писал сам Шпаликов, "все дело не в Советском Союзе, а в собственном несовершенстве"», — объясняет Максим Андриянов.
«Я давно болею этой историей, — цитирует Марину Брусникину сайт Театра наций. — Ностальгия. Черно-белое кино, оттепель. Конец оттепели. Удивительный автор, тонкий, живой, глубокий. Эмоциональный и открытый. Редкий. Настоящий. История о любви, о нашем несовершенстве, нелепости, об ошибках, которые мы совершаем, и все равно о любви к людям. Это его история, про него история. Это Шпаликов, это его невероятный дар видеть нестыковки в жизни, в людях, в отношениях, невозможность счастья. Вот оно есть и — нет. Кажется, сделай так — и всё будет хорошо, но не получается. Все время несовпадения. По чьей вине, по какой причине? Это самая главная его тема».
Роли исполняют Александра Урсуляк, Дарья Калмыкова, Артем Быстров, Михаил Евланов, Артем Тульчинский, Мария Биорк, Дарья Ворохобко, Рустам Ахмадеев.
«Я специально выбирала материал на Сашу Урсуляк и Дашу Калмыкову, — говорит Марина Брусникина. — Это две подруги, мои бывшие студентки. Мы попытались адаптировать кинематографический сценарий под театр и попасть в удивительную атмосферу автора».
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