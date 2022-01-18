Работы 16 молодых художников покажут на выставке в музее АРТ4

Евгений Гранильщиков. Кадр из видеоинсталляции «1000 вспышек и 1000 ожогов». 2021 © Предоставлено пресс-службой музея АРТ4

18 января в московском музее современного искусства АРТ4 откроется групповая выставка «В пыли этой планеты», на которой будут представлены работы 16 молодых современных художников из России и стран СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

В выставке примут участие Федора Акимова, Евгений Гранильщиков, Миша Гудвин, Родион Китаев, Александр Лемиш, Вадим Михайлов, Слава Нестеров, Владимир Омутов, Наташа Перова, Руслан Поланин, Павел Польщиков, Никита Селезнев, Анна Таганцева-Кобзева, Виктор Тимофеев, Валентин Трусов и Lilia Ana.

Обращаясь к пост-кинематографическому языку с помощью инсталляционных практик и пространственных решений, художники переводят на язык современного искусства эстетику современного хоррор-кинематографа, или «пост-хоррора», «возвышенного хоррора», дополненного цифровыми и компьютерными медиа и во многом отличного от классических образов ужасов, отмечают организаторы выставки.

Используя хоррор-палитру порой самым нетривиальным способом, современное искусство молодого поколения авторов формулирует новый образ «жуткого», воспринимаемого теперь не как нечто пришедшее извне, а, напротив, вшитое в окружающую нас среду.

Бóльшая часть объектов была подготовлена художниками специально для выставки и будет представлена впервые.

Куратор выставки — Александр Буренков, художественный руководитель фонда поддержки современного искусства AyarKut, куратор международных выставочных и образовательных проектов, руководитель направления «Практики кураторства» Moscow School of Contemporary Art, лауреат премии «Инновация-2017» в номинации «Куратор года».

Выставка «В пыли этой планеты» в музее АРТ4 продлится до 17 февраля.







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