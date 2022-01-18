Начинается Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве

Сцена из спектакля «Не покидай свою планету» © Театр «Современник»

Сегодня, 17 января, спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери на сцене театра «Современник» откроет программу III Зимнего международного фестиваля искусств в Москве под художественным руководством Юрия Башмета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов фестиваля, Русского концертного агентства, показы спектакля с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» пройдут 17 и 18 января.

Всего в фестивальной афише 12 мероприятий на семи площадках.

Среди них московская премьера спектакля «Корабль влюбленных» с Андреем Мерзликиным, Ольгой Ломоносовой и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» состоится в «Геликон-опере» (20 января), представление моноспектакля «Шостакович. Шекспир. Гамлет» с Евгением Мироновым в Большом зале консерватории (7 февраля).

Мировая премьера спектакля Виктора Крамера «Кроткая» по повести Достоевского будет представлена на сцене Малого театра 9 февраля. Главную роль исполнит Сергей Гармаш, музыку Кузьмы Бодрова исполнит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

На главном концерте фестиваля 24 января, в день рождения Юрия Башмета, в Концертном зале имени П.И. Чайковского «слушателей ждет настоящая шкатулка драгоценностей концертной программы: Две норвежские народные мелодии Грига, Шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также "Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена», отметили в пресс-службе Русского концертного агентства. Поздравить маэстро приедут его коллеги из Германии, Израиля, Финляндии и других стран.

Кроме того, в концертной программе III Зимнего международного фестиваля искусств в Москве примут участие арфист Ксавье Де Местр (Франция), скрипачка Акико Суванаи (Япония), трубач Сергей Накаряков (Россия), пианистка Ксения Башмет (Россия), тенор Йэн Бостридж (Великобритания), бас Ильдар Абдразаков (Россия), дирижер Юстус Франц (Германия), валторнист Радован Влаткович (Австрия), баритон Богдан Волков (Россия), скрипачка Клара Джуми Кан (Южная Корея). Концерты пройдут в Зале имени Чайковского, «Зарядье» и «Башмет-центре».







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