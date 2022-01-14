Aries впервые выступит в России

«Фиалка», блокчейн и другие шифровальные тайны
Ирина Актуганова о Музее криптографии14 января 20221311
30 августа в московском клубе Aglomerat выступит американский рэп-исполнитель, продюсер и сонграйтер Aries.
Как сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm, единственный российский лайв двадцатидвухлетнего артиста состоится в рамках международного тура в поддержку его второго альбома «Believe in Me, Who Believes in You».
Список креативных талантов южного калифорнийца внушителен: за границами музыкальной сферы Aries сценарист, режиссер, иллюстратор, дизайнер одежды — и это только видимая часть айсберга. Выходец из семьи классических музыкантов начал читать и записывать рэп еще в 13 лет. Пока ровесники делили сферы влияния в школьных группировках, он с головой окунулся в биты и рифмы, отдавая творчеству все свободное время.
Для создания фан-базы несколько лет назад Aries запустил канал на YouTube, где за пару минут воспроизводил собственные остроумные версии актуальных хитов, ловко пользуясь базовыми инструментами бэдрум-продюсера. Ролики начали набирать миллионы просмотров: «Я хотел нарастить аудиторию, с которой мог бы поделиться своей музыкой, — делится артист, — и как только количество подписчиков серьезно увеличилось, то понял, что пора».
Сочетая мелодичный вокал с рэпом, роком и разными эклектичными штуками, музыкант записывает и выкладывает треки «Carousel», «Sayonara» и «Racecar». Результат — десятки миллионов стримов и быстрая трансформация сотен тысяч его подписчиков в фанатов Aries как артиста. В 2019 году последовали самостоятельно созданный и выпущенный дебютный альбом «Welcome Home», а также полностью проданный тур по Северной Америке и Европе.
В 2021 году Aries начал заливать фундамент второго лонгплея синглами «Fool’s Gold», «Conversations», «Ditto», «Kids on Molly» и «One Punch». В январе 2022 года, с выходом ролика «Riding» и официальным релизом пластинки стартовал уже расписанный до лета «Believe in Me World Tour», который и приведет артиста на встречу с российскими фанатами в конце августа.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14 января 2022
17:47Фантазию о ВДНХ покажут в галерее «Пересветов переулок»
16:45В Москве сносят здание Музея АЗЛК
15:10Перенесены концерты Тиля Линдеманна в России
14:33Отреставрированный «Крестный отец» выйдет на экраны российских кинотеатров
13:15ММОМА представит выставку Кван Йонг Чана
12:43Объявлена программа Канского видеофестиваля
13 января 2022
18:09Краудфандинговая кампания «ДДТ» установила российский рекорд
17:51Берлинале откроется новым фильмом Франсуа Озона
16:38«Ходячий замок» Миядзаки снова выйдет в российский прокатВсе новости
Ирина Актуганова о Музее криптографии14 января 20221311
Святочный рассказ Ариадны Эфрон14 января 20221871
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа13 января 20222214
Александра Архипова изучала гражданскую войну «ваксеров» и «антиваксеров» на феноменальных примерах из сетевого фольклора и из народной жизни13 января 20223708
Сергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов 2021-го и предлагает послушать плейлист хороших песен года11 января 20225151
Антон Беликов: большое интервью о проекте «После иконы»11 января 20223581
Впервые в сети — документальный фильм Владимира Непевного об одном бизнесе, построенном на пандемии3 января 202210155
Новогодний подарок читателям COLTA.RU — новая повесть Линор Горалик. С наступающим!28 декабря 202114018
Почему в январе стоит побывать в особняке Щепочкина на Полотняном Заводе28 декабря 202113067
Сеанс практической магии (в форме кино)28 декабря 20219455
Большой комикс о современности, действие которого разворачивается в условном государстве28 декабря 20218405
Чтение под елку: эссе Леонида Гиршовича28 декабря 20218750