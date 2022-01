Aries впервые выступит в России

30 августа в московском клубе Aglomerat выступит американский рэп-исполнитель, продюсер и сонграйтер Aries.

Как сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm, единственный российский лайв двадцатидвухлетнего артиста состоится в рамках международного тура в поддержку его второго альбома «Believe in Me, Who Believes in You».

Список креативных талантов южного калифорнийца внушителен: за границами музыкальной сферы Aries сценарист, режиссер, иллюстратор, дизайнер одежды — и это только видимая часть айсберга. Выходец из семьи классических музыкантов начал читать и записывать рэп еще в 13 лет. Пока ровесники делили сферы влияния в школьных группировках, он с головой окунулся в биты и рифмы, отдавая творчеству все свободное время.

Для создания фан-базы несколько лет назад Aries запустил канал на YouTube, где за пару минут воспроизводил собственные остроумные версии актуальных хитов, ловко пользуясь базовыми инструментами бэдрум-продюсера. Ролики начали набирать миллионы просмотров: «Я хотел нарастить аудиторию, с которой мог бы поделиться своей музыкой, — делится артист, — и как только количество подписчиков серьезно увеличилось, то понял, что пора».

Сочетая мелодичный вокал с рэпом, роком и разными эклектичными штуками, музыкант записывает и выкладывает треки «Carousel», «Sayonara» и «Racecar». Результат — десятки миллионов стримов и быстрая трансформация сотен тысяч его подписчиков в фанатов Aries как артиста. В 2019 году последовали самостоятельно созданный и выпущенный дебютный альбом «Welcome Home», а также полностью проданный тур по Северной Америке и Европе.

В 2021 году Aries начал заливать фундамент второго лонгплея синглами «Fool’s Gold», «Conversations», «Ditto», «Kids on Molly» и «One Punch». В январе 2022 года, с выходом ролика «Riding» и официальным релизом пластинки стартовал уже расписанный до лета «Believe in Me World Tour», который и приведет артиста на встречу с российскими фанатами в конце августа.







