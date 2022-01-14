«Событие» Одри Диван покажут в «Иллюзионе»

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19 января в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится показ фильма Одри Диван «Событие», победителя 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Начало в 19:30, показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с журналисткой, кинокритиком и автором телеграм-канала «Один раз увидеть» Алисой Таежной.
Показ организован совместно с телевизионным агенством «Русский Репортаж» при поддержке издательства No Kidding Press, которое в начале января выпустило роман Анни Эрно в России.
Мировая премьера «События» состоялась в сентябре 2021 года на 78-го Венецианского кинофестивале, по итогам которого картина Одри Диван была награждена главным призом, «Золотым львом», а также получила приз Международной ассоциации кинокритиков FIPRESCI.
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