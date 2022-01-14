«Событие» Одри Диван покажут в «Иллюзионе»

© PROKINO Filmverleih GmbH

19 января в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится показ фильма Одри Диван «Событие», победителя 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

Начало в 19:30, показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с журналисткой, кинокритиком и автором телеграм-канала «Один раз увидеть» Алисой Таежной.

Показ организован совместно с телевизионным агенством «Русский Репортаж» при поддержке издательства No Kidding Press, которое в начале января выпустило роман Анни Эрно в России.

Мировая премьера «События» состоялась в сентябре 2021 года на 78-го Венецианского кинофестивале, по итогам которого картина Одри Диван была награждена главным призом, «Золотым львом», а также получила приз Международной ассоциации кинокритиков FIPRESCI.

«Событие» (L'événemen, Франция, 2021)



Режиссер: Одри Диван Авторы сценария: Одри Диван, Марсия Романо, Анни Эрно Оператор: Лоран Танжи Композиторы: Евгений Гальперин, Саша Гальперин

В ролях: Анамария Вортоломеи, Кейси Моттет-Кляйн, Сандрин Боннер, Фабрицио Ронджоне, Анна Муглалис

Возрастное ограничение: 18+



Синопсис: 1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской̆ карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, а это может поставить крест на ее будущем. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.





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