Вручены призы Венецианского кинофестиваля

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Сегодня, 11 сентября, объявлены победители 78-й Венецианского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой лев», жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо присудило фильму «Событие» (L’événement) Одри Диван (Франция).
Об этом сообщает Deadline.com
Гран-при жюри удостоена картина «Рука Бога» (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино (Италия).
«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион (Новая Зеландия), представившая в Венеции фильм «Власть пса» (The Power of the Dog).
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль вручен Пенелопе Крус (Испания), которая снялась у Пабло Альмодовара в картине «Параллельные матери» (Madres paralelas). Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль награжден Джон Арсилья (Филиппины), сыгравший в фильме Эрика Матти «На работе: Пропавшие 8» (On the Job: The Missing 8).
Приз за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхолл (США), режиссер и сценарист фильма «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter). Специальный приз жюри присужден картине «Дыра» (Il buco) Микеланджело Фраммартино (Италия).
Премия Марчелло Мастроянни, которая вручается лучшему молодому актеру или актрисе, в этом году присуждена 21-летнему Филиппо Скотти (Италия) за роль в фильме «Рука Бога».
Лучшим фильмом программы «Горизонты» признаны «Паломники» (Piligrimai) Лауринаса Барейши (Литва). В параллельной программе «Неделя критики» специальный приз для молодых женщин-режиссеров, созданный в память о документалистке Валентине Педичини (1978–2020), получил фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.
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