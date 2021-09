Вручены призы Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма «Событие» © Biennale Cinema 2021

Сегодня, 11 сентября, объявлены победители 78-й Венецианского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой лев», жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо присудило фильму «Событие» (L’événement) Одри Диван (Франция).

Об этом сообщает Deadline.com

Гран-при жюри удостоена картина «Рука Бога» (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино (Италия).

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион (Новая Зеландия), представившая в Венеции фильм «Власть пса» (The Power of the Dog).

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль вручен Пенелопе Крус (Испания), которая снялась у Пабло Альмодовара в картине «Параллельные матери» (Madres paralelas). Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль награжден Джон Арсилья (Филиппины), сыгравший в фильме Эрика Матти «На работе: Пропавшие 8» (On the Job: The Missing 8).

Приз за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхолл (США), режиссер и сценарист фильма «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter). Специальный приз жюри присужден картине «Дыра» (Il buco) Микеланджело Фраммартино (Италия).

Премия Марчелло Мастроянни, которая вручается лучшему молодому актеру или актрисе, в этом году присуждена 21-летнему Филиппо Скотти (Италия) за роль в фильме «Рука Бога».

Лучшим фильмом программы «Горизонты» признаны «Паломники» (Piligrimai) Лауринаса Барейши (Литва). В параллельной программе «Неделя критики» специальный приз для молодых женщин-режиссеров, созданный в память о документалистке Валентине Педичини (1978–2020), получил фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.







