«Неделя памяти» пройдет в гибридном формате

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С 17 января по 4 февраля в России пройдет ежегодная «Неделя памяти» — цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Часть мероприятий будет проводиться в онлайн-формате, ключевые события пройдут в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК), который организует «Неделю памяти» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра «Холокост».
В этом году «Неделя памяти» впервые откроется кинопоказом. В Цифровом деловом пространстве пройдет премьера фильма «План А» с Аугустом Дилем и Сильвией Хукс. Картина рассказывает о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Ожидается, что ведущим церемонии открытия станет кинокритик, член общественного совета РЕК Антон Долин.
В программе «Недели памяти» два театральных события: 17 января в Петербурге будет представлен спектакль «Кабаре Терезин», а 25 января в Москве — музыкальный перформанс «Черная книга Эстер».
Главным событием «Недели памяти» по традиции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти». Он пройдет в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января: в этот день в 1945 году части Красной армии освободили лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
На вечере в московском театре «Геликон-опера» состоится вручение премии РЕК «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.
Также в программе «Недели памяти» уроки по истории Холокоста в школах многих российских регионов, в социальных сетях пройдет международная акция «Мы помним»/«We remember», объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии.
Полная программа мероприятий опубликована на сайте «Недели памяти». На сегодняшний день свое участие в этих мероприятиях подтвердили представители более 75 регионов России.
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