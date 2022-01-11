Юбилейная выставка Олега Кудряшова пройдет в галерее «Ковчег»

© Предоставлено галереей «Ковчег»

19 января в московской галерее «Ковчег» откроется выставка «Олег Кудряшов. Качество штриха», приуроченная к 90-летию художника.

Название выставки, которую галерея «Ковчег» организует совместно с агентством «Модерн Арт Консалтинг», — слова самого Олега Кудряшова, некогда сказанные им о своей печатной графике: «Тираж моих работ всегда был мизерный. Написано на оттиске, например, тираж десять, а на самом деле не больше шести. Мне эта техника была нужна не для тиража, а для качества штриха и только».

Как отмечают кураторы выставки Юрий Петухов и Сергей Сафонов, такое отношение автора-перфекциониста к собственному искусству, во-первых, ставит знак равенства между уникальной и так называемой тиражной графикой по части требовательности Кудряшова к себе. Во-вторых, подчеркивает сосредоточенность автора на понимании искусства как ремесла — в самом высоком смысле.

Олег Кудряшов немало менялся из десятилетия в десятилетие — сменяя при этом не только форматы бумажных листов, но и географию пребывания. Сейчас художник живет в Москве, в январе он отметит свое девяностолетие. К этой дате и приурочена экспозиция, содержащая мизерную часть сделанного в разные творческие периоды.

Олег Кудряшов родился в Москве в 1932 году, в начале 1950-х учился в Краснопресненской художественной школе, служил в армии, в 1956–1957 годах учился на курсах при «Союзмультфильме», затем вступил в МОССХ, в 1974-м эмигрировал в Великобританию.

«Мы стали думать о том, что надо уезжать, еще осенью 1958 года. Сначала во время фестиваля [VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году] была надежда на какие-то изменения, но потом раз и всё — лавочка закрылась. Я понял, что здесь, в СССР, ничего не будет в искусстве. Для художника нормально иметь желание куда-то съездить, посмотреть мир, поработать где-то. Еще Пушкин хотел побывать за границей, но ему не разрешили — Россия всегда создавала для своих граждан чувство клаустрофобии. Когда мы уезжали из СССР, у нас не было выбора. Нас не пустили "погулять" — у нас отняли документы, дали билет в один конец и прощай! Я, русский художник, был вынужден уехать из России. Мы уезжали не от антисемитизма или от Брежнева — мы уехали, вытесненные советским искусством», — вспоминал Олег Кудряшов.

«Я уехал без всего. Мне сначала не разрешили взять с собой ни одной работы, когда мы уезжали. Некоторые из этих работ остались у друзей, поэтому сохранились. Часть взял Пушкинский музей. Но они не могли все взять. Потом у меня были рисунки, которые я должен был уничтожать. Показывать их не надо было, нельзя. Они были слишком откровенны. Много там было интересного, но... Их очень любил Борис Свешников, единственный, кому я их показывал. У него не было границ дозволенного и недозволенного в искусстве. Потом Жилинский решил мне помочь. Он хотел нести в Министерство культуры, в комиссию, которая давала разрешения на вывоз, папку с моими работами, там их было четыреста пятьдесят. Но я не дал ему всю папку тащить туда, вынул шестнадцать листов, вот их и разрешили вывезти в последний момент. Потом, когда мы уже были за границей, один итальянский коммунист, который приезжал в Советский Союз по своим партийным делам, привез еще несколько моих работ от Янкилевского. Работ было огромное количество. Я накопил их такую груду... Сжигал в мастерской Андрея Красулина, у него труба была хорошая — бывшая котельная... Он сказал, что я из его мастерской сделал крематорий».

В 1997 году Олег Кудряшов вернулся в Россию. Список выставок, состоявшихся в период его отсутствия в отечестве, обширен: экспозиции с произведениями Кудряшова принимали Любляна, Париж, Белград, Венеция, Лондон, Кельн, Базель, Дублин, Бостон, Вашингтон... И список музеев, где хранятся произведения Олега Кудряшова, этому перечислению мировых городов под стать. «Я, живя в Лондоне, рисовал Москву, а не Лондон; рисовал тополя, а не Гайд-парк, рисовал то, что во мне. Я не ощущал себя там туристом, я был у них гостем, временно проживающим в Лондоне, — вспоминал художник. — Никому нельзя исчезнуть из своей культуры, как нельзя уйти из своей кожи и поменять ее по желанию своему или критики на чужую».

Выставка «Олег Кудряшов. Качество штриха» в галерее «Ковчег» (Трубниковский переулок, д. 22, стр. 2) продлится до 13 февраля.







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