В России создана Ассоциация национальных театров

Итоги-2021: наша музыка
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10 января в Национальном театре Карелии в Петрозаводске прошла учредительная конференция Ассоциации национальных театров. В ней приняли участие руководители 32 театров из разных республик и регионов России.
Видеозапись конференции доступна в официальных группах Александринского театра в фейсбуке и «ВКонтакте», а также на официальном YouTube-канале театра.
«Сама идея создания ассоциации — вопрос государственный, требующий очень тонкого и деликатного отношения. Это важный особенно для нашей страны идеологический вопрос. Но не менее важный и вопрос эстетический. В 2019 году на Международной Театральной олимпиаде в России, самой масштабной за 30 лет ее существования, была представлена Программа национальных театров России. Для меня это было открытием. Мы увидели необыкновенно интересные театральные опыты. Это обогащение эстетическое. Тогда, на Театральной олимпиаде мы собрались и решили, что необходимо объединиться», — сказал в своем выступлении на конференции художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
Он представил несколько проектных предложений в план работы ассоциации, в том числе:
Утвердить перспективный план работы Ассоциация национальных театров России намерена на Первом конгрессе национальных театров в июне 2022 года в Якутске. Проект устава Ассоциации национальных театров в настоящее время прорабатывается совместно с Министерством юстиции РФ.
Важным итогом работы конференции стало подписание Меморандума Ассоциации национальных театров, определяющего ее основные цели, задачи и принципы работы.
Председателем Совета Ассоциации национальных театров избран Валерий Фокин. В состав Совета вошли главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель Саха академического театра имени П.А. Ойунского Андрей Борисов, художественный руководитель и директор Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова Хава Ахмадова, художественный руководитель Государственного бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева Саян Жамбалов, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Ответственным секретарем Совета избран арт-директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Андрей Пронин.
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