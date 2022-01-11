В России создана Ассоциация национальных театров

© Александринский театр

10 января в Национальном театре Карелии в Петрозаводске прошла учредительная конференция Ассоциации национальных театров. В ней приняли участие руководители 32 театров из разных республик и регионов России.

Видеозапись конференции доступна в официальных группах Александринского театра в фейсбуке и «ВКонтакте», а также на официальном YouTube-канале театра.

«Сама идея создания ассоциации — вопрос государственный, требующий очень тонкого и деликатного отношения. Это важный особенно для нашей страны идеологический вопрос. Но не менее важный и вопрос эстетический. В 2019 году на Международной Театральной олимпиаде в России, самой масштабной за 30 лет ее существования, была представлена Программа национальных театров России. Для меня это было открытием. Мы увидели необыкновенно интересные театральные опыты. Это обогащение эстетическое. Тогда, на Театральной олимпиаде мы собрались и решили, что необходимо объединиться», — сказал в своем выступлении на конференции художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Он представил несколько проектных предложений в план работы ассоциации, в том числе:

проведение в 2022 году интенсивной летней театральной школы для технических специалистов национальных театров на базе Новой сцены Александринского театра;

проведение специальной программы Ассоциации национальных театров в рамках Форума-фестиваля «Науруз» в июне 2022 года в Казани;

проведение просветительских резиденций в регионах России под эгидой Национальной театральной школы;

создание магистерской программы на базе РГИСИ по подготовке кадрового резерва главных режиссеров и художественных руководителей национальных театров;

работа по продвижению и развитию современной национальной драматургии, включая магистерский курс РГИСИ для драматургов;

создание сцены национальных театров в Москве, копродукция национальных сцен, создание программ, направленных на развитие и продвижение современной национальной драматургии;

планы партнерства с мультиплатформенным оператором цифровой среды «Триколор» по созданию видеоверсий и трансляции лучших спектаклей национальных театров.



Утвердить перспективный план работы Ассоциация национальных театров России намерена на Первом конгрессе национальных театров в июне 2022 года в Якутске. Проект устава Ассоциации национальных театров в настоящее время прорабатывается совместно с Министерством юстиции РФ.

Важным итогом работы конференции стало подписание Меморандума Ассоциации национальных театров, определяющего ее основные цели, задачи и принципы работы.

Председателем Совета Ассоциации национальных театров избран Валерий Фокин. В состав Совета вошли главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель Саха академического театра имени П.А. Ойунского Андрей Борисов, художественный руководитель и директор Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова Хава Ахмадова, художественный руководитель Государственного бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева Саян Жамбалов, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Ответственным секретарем Совета избран арт-директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Андрей Пронин.









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