«Смена» запустила программу поддержки на Patreon

Итоги-2021: наша музыка
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Казанский Центр современной культуры «Смена» открыл страницу на сайте Patreon, где любой желающий может внести вклад в работу институции, став ее патроном.
Как сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена», программа поддержки состоит из нескольких уровней, каждый из которых поддерживает проекты центра и одновременно дает привилегии — от скидок и виртуальных карт «Смены» до приглашений на закрытые мероприятия.
Главная задачи «Смены» — сохранение, передача, популяризация и развитие культуры и искусства. Для выполнения этой задачи команда центра организует выставочные, просветительские, научные, инклюзивные, издательские, профессиональные программы.
Патроны «Смены» поддерживают развитие культуры и искусства в Казани и по всей России, участвуют в проектах, которые способствуют формированию и воспитанию новой аудитории, создают комфортную социальную среду для города и инвестируют в его будущее.
Программа поддержки включает пять уровней, названных именами героев книги «Мифология казанских татар»: «Бичура», «Ой иясе», «Дэв», «Су анасы» и «Шурале». Поддержать «Смену», можно выбрав один из уровней с ежемесячной суммой доната от $5 до $100.
В программу входят специальные события и сервисы: от участия в закрытых событиях «Смены» до закрытой рассылки о главных событиях искусства и культуры во всем мире, важных планах «Смены» и консультаций по арт-маршрутам включающим в себя знакомство и встречи с представителями российского и зарубежного художественного сообщества.
Также «Смена» отблагодарит первых патронов подарками: первые 10 патронов первого, второго и третьего уровней получат в подарок книгу «Мифология казанских татар» издательства «Смена» и бокал пива в баре «Фомин». Первые три патрона четвертого и пятого уровня получат в подарок книгу-сюрприз от команды книжного магазина «Смена», сумку с новым принтом «Смена», лимитированный мерч магазина «Платформа» и бокал пива в баре «Фомин».
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