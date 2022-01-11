Открыт прием заявок на участие в арт-резиденциях в Швейцарии и России

Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция» открывает прием заявок на участие в арт-резиденциях в Швейцарии и России на 2023 год.

Заявки принимаются до 1 марта 2022 года на портале myprohelvetia.ch от художников и деятелей культуры из России и Швейцарии, работающих в сфере современного искусства, театра, танца, литературы и музыки, дизайна и интерактивных медиа, а также работающих над междисциплинарными проектами.

«Про Гельвеция» покрывает расходы на билеты, проживание, страховку и суточные, мастерскую (по запросу) и материалы для работы (по запросу). Также «Про Гельвеция» предоставляет профессионального наставника. Резиденция может длиться до 3 месяцев.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе для заявителей из России приводится на сайте Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в Москве.

Ответы на часто задаваемые вопросы о нашей программе арт-резденций можно получить здесь.







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