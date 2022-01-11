Открыт прием заявок на участие в арт-резиденциях в Швейцарии и России

Итоги-2021: наша музыка
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Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция» открывает прием заявок на участие в арт-резиденциях в Швейцарии и России на 2023 год.
Заявки принимаются
«Про Гельвеция» покрывает расходы на билеты, проживание, страховку и суточные, мастерскую (по запросу) и материалы для работы (по запросу). Также «Про Гельвеция» предоставляет профессионального наставника. Резиденция может длиться до 3 месяцев.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе для заявителей из России приводится на сайте Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в Москве.
Ответы на часто задаваемые вопросы о нашей программе арт-резденций можно получить здесь.
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