В Москве проходит выставка Анастасии Кайнеанунг

© Анастасия Кайнеанунг

4 января в галерее «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы» открылась персональная выставка художницы Анастасии Кайнеанунг «Светофор загорается синим».

Выставка рассказывает о персональной мифологии автора, построенной на детских воспоминаниях, любовных историях и религиозных поисках, тесно переплетающихся вокруг ключевого образа богини Афины, к которой обращено творчество Анастасии Кайнеанунг.

В экспозиции представлены инсталляции, объекты, видео, а также живописные и коллажные серии.

Как отмечают организаторы выставки, на ней можно увидеть работы, показывающие разные аспекты отношений художницы с Афиной. Это и серия объектов, представляющая собой приносимые богине загадочные дары, за каждым из которых стоит какая-то история; и коллажи, раскрывающие разные ипостаси богини, проявляющиеся в повседневной жизни; и инсталляции, вовлекающие зрителя в мир, где Афина смотрит на нас своим зачаровывающим синим взглядом, и в этом мягком свечении исчезает всё второстепенное и остаётся только самое важное.

«Взгляд — это мост на секунду из одного человека в другого, — говорит Анастасия Кайнеанунг. — Карий, огненный глаз всматривается в прозрачно-застывший серый, голубой. Карий глаз — это огонь, голубой — это февральский влажный воздух глубокого серого оттенка. Огонь просит воздух: дай гореть. Дай смотреть на тебя. Карий глаз — это земля, грусть и мудрость земли, голубой глаз — это серый снег, льды, застывшее море во льдах. Карий глаз — это проталина в мартовском снегу. Карий глаз — это огонь, горение, голубой глаз — это холодная вода. Огонь робеет перед прозрачной силой воды. Волнение огня. Спокойствие воды. Карий глаз зачарован голубым. Голубой глаз увлекает карий в свои водовороты. Голубой глаз — это Афина. Карий глаз — это я».

Анастасия Кайнеанунг (р. 1992) — участница 2-й Триеннале современного искусства в музее «Гараж» (2020), резидент мастерских музея «Гараж», создательница зинодельни SHE DOES NOT EXIST, проектов «Растительный Вестник», «Общество друзей Знаменитой Миусской Снежной Дюны», «Москва — АД» и других.

Выставка Анастасии Кайнеанунг «Светофор загорается синим» в галерее «На Песчаной» продлится до 30 января.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU