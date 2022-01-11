Умер Борис Хазанов

© Tolstoi-Bibliothek München

Сегодня, 11 января, в Мюнхене умер прозаик, эссеист, переводчик, врач Борис Хазанов. 16 января ему бы исполнилось 94 года.

Об этом сообщил основатель некоммерческих электронных библиотек ImWerden и «Вторая литература» Андрей Никитин-Перенский.

Борис Хазанов (настоящее имя Геннадий Моисеевич Файбусович) родился в 1928 году в Ленинграде. Учился на классическом отделении филологического факультета МГУ. В 1949 году, на пятом курсе, был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Освобожден в 1955 году. Окончил Калининский медицинский институт, работал врачом, затем редактором в журнале «Химия и жизнь», печатал под псевдонимом научно-популярные книги для школьников, переводил письма Лейбница.

Публиковал прозу в самиздате и зарубежных изданиях. В 1982 году эмигрировал в Германию, жил в Мюнхене. Был одним из соучредителей и издателей русского журнала «Страна и мир» (Мюнхен, 1984–1992). В 1983–1993 годах сотрудничал с «Радио Свобода»*, в том числе выступал с чтением своего романа «Нагльфар в океане времени».

Автор книг прозы и эссеистики, в том числе «Необыкновенный консилиум» (1975), «Запах звезд» (1977), «Мальчик на берегу океана, жизнеописание сэра Исаака Ньютона» (1981), «Час короля. Я Воскресение и Жизнь. Антивремя» (1985), «Миф Россия» (1986), «Нагльфар в океане времен» (1993), «Допрос с пристрастием. Литература изгнания» (2001), «Город и сны» (2001), «Ветер изгнания» (2003), «Пока с безмолвной девой» (2005), «Родники и камни» (2009), «Истинная история минувших времен» (2009), «Третье время» (2010), «Вчерашняя вечность» (2010), «Пусть ночь придет» (2013), «Элизиум теней» (2013). Произведения Бориса Хазанова переведены на ряд европейских языков.

Лауреат премии города Гейдельберга «Литература в изгнании» (1998), «Русской Премии» (2008), Литературной премии имени Марка Алданова (2010), литературной премии имени А.М. Зверева журнала Иностранная литература (2013).



* Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







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