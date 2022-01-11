Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге «Черного монаха»

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21 января в гамбургском Театре Талия состоится премьера спектакля «Черного монаха» по одноименной повести Чехова в постановке Кирилла Серебренникова.
Как сообщает сайт театра, российский режиссер также выступит в качестве сценографа постановки. До 6 марта запланировано 10 представлений спектакля, шесть из них пройдут с русскими субтитрами.
Кирилл Серебренников уже прибыл в Гамбург и сегодня начинает руководить репетициями, передает ТАСС.
«Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге», — сказал руководитель Театра Талия Йоахим Люкс.
Над спектаклем «Черный монах» также работают хореографы Евгений Кулагин и Иван Естегнеев, художник по костюмам Татьяна Долматовская, музыкальный руководитель Екатерина Антоненко, композитор Екаб Ниманис и другие.
В ролях Мирко Крайбих, Бернд Краверт, Виктория Мирошниченко, Габриэла Мария Шмайде и Гурген Цатурян. Кроме того, в спектакле примут участие танцовщики и певцы.
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