Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге «Черного монаха»

© Ира Полярная

21 января в гамбургском Театре Талия состоится премьера спектакля «Черного монаха» по одноименной повести Чехова в постановке Кирилла Серебренникова.

Как сообщает сайт театра, российский режиссер также выступит в качестве сценографа постановки. До 6 марта запланировано 10 представлений спектакля, шесть из них пройдут с русскими субтитрами.

Кирилл Серебренников уже прибыл в Гамбург и сегодня начинает руководить репетициями, передает ТАСС.

«Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге», — сказал руководитель Театра Талия Йоахим Люкс.

Над спектаклем «Черный монах» также работают хореографы Евгений Кулагин и Иван Естегнеев, художник по костюмам Татьяна Долматовская, музыкальный руководитель Екатерина Антоненко, композитор Екаб Ниманис и другие.

В ролях Мирко Крайбих, Бернд Краверт, Виктория Мирошниченко, Габриэла Мария Шмайде и Гурген Цатурян. Кроме того, в спектакле примут участие танцовщики и певцы.







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