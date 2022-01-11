 
15:06 10 января 2022Новости
1733

Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге «Черного монаха»

News_detailed_picture© Ира Полярная

21 января в гамбургском Театре Талия состоится премьера спектакля «Черного монаха» по одноименной повести Чехова в постановке Кирилла Серебренникова.

Как сообщает сайт театра, российский режиссер также выступит в качестве сценографа постановки. До 6 марта запланировано 10 представлений спектакля, шесть из них пройдут с русскими субтитрами.

Кирилл Серебренников уже прибыл в Гамбург и сегодня начинает руководить репетициями, передает ТАСС.

«Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге», — сказал руководитель Театра Талия Йоахим Люкс.

Над спектаклем «Черный монах» также работают хореографы Евгений Кулагин и Иван Естегнеев, художник по костюмам Татьяна Долматовская, музыкальный руководитель Екатерина Антоненко, композитор Екаб Ниманис и другие.

В ролях Мирко Крайбих, Бернд Краверт, Виктория Мирошниченко, Габриэла Мария Шмайде и Гурген Цатурян. Кроме того, в спектакле примут участие танцовщики и певцы.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
ДансенЛитература
Дансен 

Новогодний подарок читателям COLTA.RU — новая повесть Линор Горалик. С наступающим!

28 декабря 202112642