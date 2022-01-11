Еврейский музей продлил выставку Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

До 30 января продлена выставка «Снег на траве» режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой, которая проходит в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Об этом сообщает сайт Еврейского музея.

В основе выставки, приуроченной к 80-летию Юрия Норштейна, метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами их мультфильмов, это одновременно проводник и лабиринт по биографии и творчеству двух художников.

Основные экспонаты выставки «Снег на траве» (куратор — Мария Гадас) — материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта Еврейского музея.

Первая часть экспозиции состоит из объемных пространственных композиций, которые соединяют фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из таких композиций посвящена двору в Марьиной Роще, где прошло детство мастера: реальные точки на биографической карте Норштейна населяют выдумки — герои его произведений.

Вторая часть выставки построена вокруг рабочего процесса, большая часть которого скрыта от глаз зрителей. Посетители могут исследовать материалы к главным фильмам художников — от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа, и увидеть, как идет многолетняя работа над фильмом «Шинель».







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