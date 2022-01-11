Идет сбор средств на церемонию вручения премии «Белый слон»

На платформе Planeta.ru запущена краудфандинговая кампания в поддержку проведения ежегодной церемонии вручения независимой премии киноведов и кинокритиков «Белый слон».

Церемония состоится 6 февраля в гибридном формате. Второй год премия проводится без участия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.

В прошлом году проведение церемонии финансировалось исключительно на средства самих киноведов и кинокритиков. «Это, безусловно, отразилось на постановочной скудости и невысоком техническом качестве трансляции, чего в дальнейшем хотелось бы избежать», — пишут инициаторы краудфандинговой кампании на ее странице.

Всего необходимо собрать 300 тысяч рублей, с 3 января уже собрано три четверти этой суммы, до конца кампании остается 62 дня.

«Белый слон» — профессиональный кинокритический приз, присуждаемый за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

«В экспертный совет премии входят 78 человек, представляющих все самые крупные электронные и печатные СМИ России, киноплатформы и кинопорталы. Экспертный совет по-прежнему сохраняет дух коллегиальности и свободы кинокритического мнения», — подчеркивают организаторы премии.

Среди членов экспертного совета Любовь Аркус, Екатерина Барабаш, Юрий Гладильщиков, Антон Долин, Валерий Кичин, Лариса Малюкова, Виктор Матизен, Наталья Нусинова, Леонид Павлючик, Андрей Плахов, Михаил Ратгауз, Дмитрий Савельев, Алена Солнцева, Василий Степанов, Елена Стишова, Константин Шавловский, Павел Шведов, Андрей Шемякин, Вячеслав Шмыров, Давид Шнейдеров, Алексей Артамонов, Егор Беликов, Борис Берман, Алла Боссарт, Екатерина Визгалова, Станислав Зельвенский, Денис Корсаков, Алексей Медведев, Егор Москвитин, Зинаида Пронченко, Ксения Рождественская, Нина Цыркун.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU