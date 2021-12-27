Нижегородскую оперу возглавят Алексей Трифонов и Дмитрий Синьковский

25 декабря в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина прошла пресс-конференция, на которой были представлены новый художественный руководитель театра Алексей Трифонов и новый главный дирижер Дмитрий Синьковский.

Как пояснил, выступая на пресс-конференции, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, Алексей Трифонов вступит в должность с 1 января, передает ГТРК «Нижний Новгород».

«Александр Топлов возглавлял организацию в непростой период, из-за пандемии театр долгое время был закрыт. Несмотря на это, ему удалось выстроить продуктивную работу и представить зрителю несколько ярких премьер. Министерство культуры благодарно Александру Топлову но, к сожалению, наше сотрудничество подошло к концу», — отметил министр.

Также сообщается, что задачей Алексея Трифонова станет разработка стратегического плана развития театра на ближайшие несколько лет. По словам нового худрука, планируется расширение коллектива театра. Будет два состава оркестра, планируется обновление хора, оперной и балетной труппы.

«Я надеюсь, что в следующем году у театра появится вторая площадка - в пакгаузах, на "Стрелке". Сейчас это пространство готовится к тому, чтобы стать постоянной, круглогодичной концертной площадкой театра», — рассказал Алексей Трифонов.

Ранее он возглавлял продюсерский отдел Российского национального оркестра, был художественным руководителем Пермской государственной филармонии, директором оркестра musicAeterna и директором по развитию Пермского театра оперы и балета, с 2019 года является художественным руководителем и куратором международного фестиваля искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде, с 2021 года — художественным руководителем фестиваля «Шостакович. ХХ век» в Самаре, напоминает журнал «Театр».

Алексей Трифонов продолжит руководить фестивалем «Стрелка», одним из участников которого был новый главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский — дирижер, скрипач, альтист и певец, специализирующийся на исполнении музыки барокко. С 2019 года он провел несколько событий в Нижнем Новгороде — принимал участие в открытии отреставрированной Чкаловской лестницы, дирижировал концертным исполнением «Пиковой дамы» на фестивале «Болдинская осень» в Нижегородской опере.







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