Нижегородскую оперу возглавят Алексей Трифонов и Дмитрий Синьковский

Пименов как осколок
Александра Селиванова о халтуре, интимности и художественном методе самого легкого из вхутемасовцев27 декабря 2021198
25 декабря в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина прошла пресс-конференция, на которой были представлены новый художественный руководитель театра Алексей Трифонов и новый главный дирижер Дмитрий Синьковский.
Как пояснил, выступая на пресс-конференции, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, Алексей Трифонов вступит в должность с 1 января, передает ГТРК «Нижний Новгород».
«Александр Топлов возглавлял организацию в непростой период, из-за пандемии театр долгое время был закрыт. Несмотря на это, ему удалось выстроить продуктивную работу и представить зрителю несколько ярких премьер. Министерство культуры благодарно Александру Топлову но, к сожалению, наше сотрудничество подошло к концу», — отметил министр.
Также сообщается, что задачей Алексея Трифонова станет разработка стратегического плана развития театра на ближайшие несколько лет. По словам нового худрука, планируется расширение коллектива театра. Будет два состава оркестра, планируется обновление хора, оперной и балетной труппы.
«Я надеюсь, что в следующем году у театра появится вторая площадка - в пакгаузах, на "Стрелке". Сейчас это пространство готовится к тому, чтобы стать постоянной, круглогодичной концертной площадкой театра», — рассказал Алексей Трифонов.
Ранее он возглавлял продюсерский отдел Российского национального оркестра, был художественным руководителем Пермской государственной филармонии, директором оркестра musicAeterna и директором по развитию Пермского театра оперы и балета, с 2019 года является художественным руководителем и куратором международного фестиваля искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде, с 2021 года — художественным руководителем фестиваля «Шостакович. ХХ век» в Самаре, напоминает журнал «Театр».
Алексей Трифонов продолжит руководить фестивалем «Стрелка», одним из участников которого был новый главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский — дирижер, скрипач, альтист и певец, специализирующийся на исполнении музыки барокко. С 2019 года он провел несколько событий в Нижнем Новгороде — принимал участие в открытии отреставрированной Чкаловской лестницы, дирижировал концертным исполнением «Пиковой дамы» на фестивале «Болдинская осень» в Нижегородской опере.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:23Нижегородскую оперу возглавят Алексей Трифонов и Дмитрий Синьковский
13:35Артем Абашев уходит из Пермской оперы
24 декабря 2021
17:54Семь выставок проведет в 2022 году Еврейский музей
17:15Российский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей
16:25Ярмарка Cosmoscow объявила даты и место проведения в 2022 году
14:41Открыт прием заявок на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival
14:16Академические музыканты проведут камерный концерт в поддержку «Мемориала»
11:50«Фабрика» объявляет конкурс для художников
23 декабря 2021
18:26Библиотека иностранной литературы устраивает рождественскую ярмаркуВсе новости
Александра Селиванова о халтуре, интимности и художественном методе самого легкого из вхутемасовцев27 декабря 2021198
Ольга Балла-Гертман о Борисе Владимировиче Дубине24 декабря 20212397
«21» Метте Ингвартсен на фестивале NET23 декабря 20212510
Татьяна Левина для She is an expert23 декабря 20212854
Персимфанс принял участие в юбилейном цикле «Зарядья»23 декабря 20212599
По просьбе COLTA.RU Мария Нестеренко поговорила с исследователем о sound studies, его последней книге и о том, зачем философии нужен звук23 декабря 20213131
Продолжение экскурсии по музею, которого нет22 декабря 20213178
Гений сильнее среды? Судьба и сделки с дьяволом Александра Градского22 декабря 202111103
Дарья Литвак о поэзии и прозе столярного дела22 декабря 20213114
Фотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью22 декабря 20212331
Анна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа21 декабря 20213136
Новые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца21 декабря 20215623