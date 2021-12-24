Семь выставок проведет в 2022 году Еврейский музей

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Сегодня, 24 декабря, Еврейский музей и центр толерантности объявил выставочные планы на 2022 год. В новом году музей откроет новое выставочное пространство и представит семь выставок, в том числе выставку Рембрандта.
Об этом сообщает пресс-служба Еврейского музея.
Свой десятый, юбилейный, год работы музей намерен посвятить консолидации ресурсов вокруг трех ключевых направлений выставочной работы: иудаизм, еврейская культура и история; авангард и модернизм; мировое современное искусство, в том числе художники, работающие с темой толерантности.
Также сообщается, что Еврейский музей намерен выйти на сотрудничество с международными культурными институциями и сконцентрироваться на главных именах зарубежного современного искусства — международный контекст станет основой выставочной программы.
Расписание выставок:
30 января — 10 апреля
«The Lonka Project. Человек под номером»
Выставка станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост. В проекте приняли участие более 300 фотографов из 30 стран.
30 января — 15 апреля
«Хаим Сокол. Снегопад»
Инсталляция художника Хаима Сокола «Снегопад» создана в память о погибших в Аушвице и представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и «снегопад» из белых веревочных лестниц.
15 марта — 12 июня
«Каббала. Тайны мироздания»
Выставка станет первым проектом в обновленном выставочном пространстве Еврейского музея. Экспозиция, подготовленная совместно с Еврейским музеем Амстердама и Еврейским музеем Вены, соединит в себе все, над чем музей работал на протяжении десяти лет: современное искусство, искусство модернизма и еврейские традиции. На выставке будут представлены работы Ансельма Кифера, Михаила Гробмана, Сигалит Ландау, Рона Китая из частных коллекций и фондов.
Июнь
«Unlimited. Дизайн без границ»
Выставка расскажет о проектах, созданных известными дизайнерами израильского происхождения, которые в настоящее время работают в разных частях света.
7 июля — 22 сентября
«Иван Клюн. Сферическое ви́дение»
Выставка (куратор — Андрей Сарабьянов) расскажет о творческом пути русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога.
19 октября 2022 года — 15 января 2023 года
«Рембрандт. Еврейский взгляд»
Выставка (кураторы — Гэри Шварц, Мирьям Кноттер и Лия Чечик) посвящена творчеству великого голландского художника в контексте его взаимоотношений с еврейским окружением и традицией.
1 ноября 2022 — 5 февраля 2023 года
«Еврейский антифашистский комитет»
Выставка ставит своей задачей показать разные стороны деятельности ЕАК, уделив особое внимание культурным и мемориальным проектам, планам возрождения идиша и еврейской культуры после войны — в первую очередь литературы, театра и изобразительного искусства.
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