 
17:54 24 декабря 2021Новости
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Семь выставок проведет в 2022 году Еврейский музей

News_detailed_picture© Хаим Сокол / Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Сегодня, 24 декабря, Еврейский музей и центр толерантности объявил выставочные планы на 2022 год. В новом году музей откроет новое выставочное пространство и представит семь выставок, в том числе выставку Рембрандта.

Об этом сообщает пресс-служба Еврейского музея.

Свой десятый, юбилейный, год работы музей намерен посвятить консолидации ресурсов вокруг трех ключевых направлений выставочной работы: иудаизм, еврейская культура и история; авангард и модернизм; мировое современное искусство, в том числе художники, работающие с темой толерантности.

Также сообщается, что Еврейский музей намерен выйти на сотрудничество с международными культурными институциями и сконцентрироваться на главных именах зарубежного современного искусства — международный контекст станет основой выставочной программы.

Расписание выставок:

  • 30 января — 10 апреля
    «The Lonka Project. Человек под номером»
    Выставка станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост. В проекте приняли участие более 300 фотографов из 30 стран.

  • 30 января — 15 апреля
    «Хаим Сокол. Снегопад»
    Инсталляция художника Хаима Сокола «Снегопад» создана в память о погибших в Аушвице и представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и «снегопад» из белых веревочных лестниц.

  • 15 марта — 12 июня
    «Каббала. Тайны мироздания»
    Выставка станет первым проектом в обновленном выставочном пространстве Еврейского музея. Экспозиция, подготовленная совместно с Еврейским музеем Амстердама и Еврейским музеем Вены, соединит в себе все, над чем музей работал на протяжении десяти лет: современное искусство, искусство модернизма и еврейские традиции. На выставке будут представлены работы Ансельма Кифера, Михаила Гробмана, Сигалит Ландау, Рона Китая из частных коллекций и фондов.

  • Июнь
    «Unlimited. Дизайн без границ»
    Выставка расскажет о проектах, созданных известными дизайнерами израильского происхождения, которые в настоящее время работают в разных частях света.

  • 7 июля — 22 сентября
    «Иван Клюн. Сферическое ви́дение»
    Выставка (куратор — Андрей Сарабьянов) расскажет о творческом пути русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога.

  • 19 октября 2022 года — 15 января 2023 года
    «Рембрандт. Еврейский взгляд»
    Выставка (кураторы — Гэри Шварц, Мирьям Кноттер и Лия Чечик) посвящена творчеству великого голландского художника в контексте его взаимоотношений с еврейским окружением и традицией.

  • 1 ноября 2022 — 5 февраля 2023 года
    «Еврейский антифашистский комитет»
    Выставка ставит своей задачей показать разные стороны деятельности ЕАК, уделив особое внимание культурным и мемориальным проектам, планам возрождения идиша и еврейской культуры после войны — в первую очередь литературы, театра и изобразительного искусства.



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