Умер Дмитрий Зимин

© Премия «Просветитель»

Сегодня, 22 декабря, в возрасте 88 лет умер российский ученый, предприниматель и благотворитель Дмитрий Зимин.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрий Борисович Зимин родился в 1933 году в Москве, в 1957 году окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института.

С 1962 года работал в Радиотехническом институте Академии наук СССР, где более 35 лет занимал руководящие посты — возглавлял лабораторию, научный отдел и центр по разработке радиотехнического оборудования, работал заместителем главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны. Кандидат (1963), доктор технических наук (1984).

В 1991 году с группой инженеров Радиотехнического института создал малое предприятие «КБ Импульс», которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру гражданского назначения, организовал в институте группу технических экспертов по разработке сотовой телефонной связи.

В 1992 году стал инициатором создания телекоммуникационной компании мобильной связи «Вымпелком» (сотовая сеть «Билайн»), до 2001 года был ее генеральным директором, затем — почетным президентом.

С начала 2000-х годов Дмитрий Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году основал и возглавил фонд «Династия» — первый в постсоветской России некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций, основными задачами которого были поддержка и популяризация российской фундаментальной науки. В 2008 году фондом была учреждена премия в области научно-популярной литературы «Просветитель». В рамках проекта «Библиотека Династии» было переведено и опубликовано на русском языке более ста важнейших научно-популярных работ.

В мае 2015 года Минюст РФ внес «Династию» в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Вскоре после этого совет фонда принял решение о его ликвидации.

В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, занимающуюся поддержкой образования и науки в разных странах.







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