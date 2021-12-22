В ГМИИ завершена реставрация «Красных виноградников» Ван Гога

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) при поддержке LG SIGNATURE завершил проект по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур» (1888).

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, результаты исследований дали возможность реконструировать этапы работы художника над полотном, понять технологию его создания, а также выявить деструктивные процессы, влияющие на состояние сохранности произведения.

За этапами изучения картины можно следить на сайте проекта, где будет публиковаться серия видео «Дневник реставратора» и «Диалоги о творческом пути и работе ван Гога». Исследование и реставрация картины представлены в четырехсерийном документальном фильме «Тайна "Красных виноградников"», который выходит в онлайн-кинотеатре ivi.ru.

Картина «Красные виноградники в Арле. Монмажур» всегда находилась под пристальным вниманием специалистов Пушкинского музея, однако прежде никогда не изучалась настолько подробно.

Впервые были проведены масштабные комплексные технико-технологические исследования произведения: специалисты изучили морфологические особенности холста, набор и степень повреждения волокон нити, произвели рентгенофлуоресцентный анализ поверхности красочного слоя, определили химический состав грунта и красочного слоя и состав микрообразцов воско-смоляной мастики и пожелтевшего осетрового клея.

В исследовании приняли участие специалисты кафедры высших растений биологического факультета МГУ, Государственного научно-исследовательского института реставрации и научно-исследовательской лаборатории Московского музея современного искусства.

Также проведены работы по реставрации рамы. В процессе консервации картины укреплены участки с угрозами осыпей красочного слоя, а также с поверхности полотна удален старый потемневший реставрационный клей.

Отмечается, что благодаря проведенным технико-технологическим исследованиям, а также реставрационным и консервационным работам состояние сохранности произведения стабилизировалось. Специалистам музея удалось остановить медленное разрушение картины, определить его первопричины, укрепить опасные места и предотвратить возможные риски. Устранение следов предыдущей реставрации улучшило эстетические качества произведения.

Завершенная консервация и новые сведения о картине позволят экспонировать ее без опасения за состояние холста и красочного слоя, что даст возможность показать ее на выставке «Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых», которая будет проходить в ГМИИ с 27 июня по 30 октября 2022 года.







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