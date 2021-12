Объявлены первые участники фестиваля Stereoleto 2022

© Stereoleto

Сегодня, 21 декабря, 21-й Международный музыкальный фестиваль Stereoleto объявил первых участников и даты проведения.

Как сообщает сайт фестиваля, он пройдет 12–13 июня 2022 года в петербургском пространстве «Севкабель Порт».

На Stereoleto 2022 приедут Metronomy (Великобритания), SKYND (Австралия), Altın Gün (Турция) и Viagra Boys (Швеция). К ним присоединятся российские музыканты «Каста», IOWA, «АлоэВера», R.A.SVET, Lucidvox и Dead Blonde.

Всего на фестивале за два дня выступят более 40 артистов на 4 сценах: две на открытом воздухе и две во внутреннем пространстве.

Помимо музыкальной программы на фестивале Stereoleto будет проходить тематическая выставка арт-объектов, созданных современными художниками и дизайнерами. Тема и участники выставки будет объявлены позже.

Кроме того, организаторы обещают stereofood с локальными гастрономическими проектами, stereomarket с лучшими локальными брендами и интерактивные зоны stereofun с развлечениями для взрослых и детей.

Независимый музыкальный фестиваль Stereoleto проводится в Петербурге с 2001 года. В числе участников фестиваля были Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Röyksopp, Future Sound Of London, Gotan Project, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Buena Vista Social Club, Земфира, «Сплин», «Аквариум», Иван Дорн. На фестивале Steteoleto впервые для широкой аудитории выступили Tesla Boy, Motorama, Shortparis, Mujuice, The Hatters.

Одной из важнейших миссий фестиваля всегда было открытие новых имен — каждый год на фестивале выступают совершенно новые артисты, которые только начинают свою музыкальную карьеру.







