Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

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По итогам опроса, который провел среди ведущих кино- и телекритиков из разных изданий портал о кино «Кино-театр.ру», лучшими российскими сериалами 2021 года стали «Вампиры средней полосы», «Хрустальный» и «Вертинский».
В опросе приняли участие 20 авторов Time Out, «Российской газеты», «Ведомостей», «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды», «Независимой газеты», Forbes, «Эха Москвы», RSLY, «Газета.ру», «Кино-театр.ру», «Вокруг ТВ», «Медузы»*, «Телескопа», «ПрофиСинема» и других СМИ.
Как сообщают организаторы опроса, в этом году отмечается скачкообразный рост количества проектов: общее число многосерийных фильмов превысило три сотни. «Кино-театр.ру» предложил экспертам ограничиться проектами свыше 4 серий, вышедшими на ТВ и стриминговых платформах. Их оказалось 229 (в 2020 году было 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента).
Из 229 предложенных наименований 20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, 10 из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего 6 сериалов. Эксперты в основном выбирали своих фаворитов среди проектов, не связанных с телевизионным вещанием.
Лучшим сериалом 2021 года, по мнению критиков, стал проект «Вампиры средней полосы» (видеосервис Start, 8 серий, реж. Антон Маслов), на втором месте - «Хрустальный» (онлайн-кинотеатр KION, 10 серий, реж. Душан Глигоров), на третьем — «Вертинский» (онлайн-кинотеатр KION, Первый канал, 8 серий, реж. Авдотья Смирнова).
На четвертой и пятой строчке рейтинга расположились «Большая секунда» видеосервиса Start и проект платформы Premier «Вне себя».
Абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах — сериал «Вампиры средней полосы». 12 из 20 критиков упомянули его в топ-3, из них 8 поставили его на первое место.
Лидеры вещания в 2021 году сменились. Первое место у критиков занял онлайн-кинотеатр KION, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на сериал «Вертинский», произведенный при непосредственном участии Первого канала), еще 30% упоминаний у видеосервиса Start, тогда как проекты прошлогоднего лидера — платформы Premier — собрали только 12% симпатий экспертов, в результете эта прощадка заняла общее третье место.
Подробнее с рейтингом и мнениями критиков можно ознакомиться на «Кино-театр.ру».
* Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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