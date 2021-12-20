Фильмы-сказки Александра Роу выйдут на экраны в восьми городах России

Кадр из фильма «Морозко» © КАРО

В декабре в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске начнутся показы ретроспективы режиссера Александра Роу (1906-1973), автора самых известных советских фильмов-сказок.

Ретроспективу организуют проект «КАРО.Арт» и Киностудия имени М. Горького.

В программе семь фильмов: «Василиса Прекрасная» (1939), «Кащей Бессмертный» (1945), «Вечера на Хуторе близ Диканьки» (1961), «Королевство кривых зеркал» (1963), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и... медные трубы» (1968) и «Варвара-краса, длинная коса» (1969).

Расписание проката:

с 23 декабря — «Морозко»

с 6 января — «Вечера на Хуторе близ Диканьки»

с 3 февраля — «Василиса Прекрасная»

с 17 февраля — «Кащей Бессмертный»

с 3 марта — «Королевство кривых зеркал»

с 17 марта — «Огонь, вода и... медные трубы»

с 14 апреля — «Варвара-краса, длинная коса»



Подробнее о прокате и специальных показах в рамках ретроспективы Александра Роу можно узнать на сайте проекта «КАРО.Арт».







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