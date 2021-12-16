Выставка к 160-летию Константина Коровина откроется в Новом Манеже

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22 декабря в Новом Манеже в Москве начнет работу выставка «Константин Коровин и его ученики», приуроченная к 160-летие со дня рождения художника, театрального декоратора и литератора Константина Коровина (1861-1939).
Об этом сообщает пресс-служба Музейно-выставочного объединения «Манеж».
Ретроспектива живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, художников круга Константина Коровина, представит более 40 работ, а также фотографии, фрагменты писем, воспоминания о друзьях художника — Чехове и Шаляпине.
Среди учеников Константина Коровина, работы которых можно будет увидеть на выставке, академик, народный художник СССР, ректор МГХИ имени В.И. Сурикова Сергей Герасимов, Алексей (Алессио) Исупов, связавший своей судьбой и творчеством художественные школы России и Италии, яркий представитель Парижской школы живописец и сценограф Георгий (Жорж) Лапшин, руководивший художественной студией при Доме русской молодежи в Париже, преподаватели ВХУТЕМАСа главные художники Большого театра Федор Федоровский и Петр Вильямс.
Особое место в экспозиции займут работы 1930-х годов художника-авангардиста, мирискусника, а позднее кубофутуриста Александра Шевченко.
Куратор выставки Любовь Агафонова (галерея «Веллум»):
«Жизнь — счастье: друзья, Шаляпин с гитарой, пироги с вязигой на пирушках, морские брызги летят на розы, стоящие на окне гурзуфской дачи, залитые солнцем будни, – такой, глядя на картины Коровина и художников его круга, представляется жизнь творцов. Идеальное счастье бытия».
Выставка «Константин Коровин и его ученики» в Новом Манеже продлится до 23 февраля.
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