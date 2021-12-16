Названы самые популярные электронные книги 2021 года в России

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Группа компаний «ЛитРес» составила рейтинг электронных и аудиокниг, которые в 2021 году пользовались наибольшей популярностью в сервисах «ЛитРес», MyBook, а также среди онлайн-читателей российских библиотек.

Как сообщает пресс-служба «ЛитРес», лидером рейтинга среди электронных книг стал роман Фредрика Бакмана «Тревожные люди» (в 2021 году продано более 30 тысяч экземпляров).

На втором месте «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, на третьем — культовая книга о финансовой грамотности «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона, на четвертом — «Пять языков любви» Гэри Чепмена, на пятом — детективный триллер «Внутри убийцы» Майка Омера.

Самой популярной аудиокнигой третий год подряд стал бестселлер по саморазвитию «Подсознание может все!» Джона Кехо (в 2021 году продано более 47 тысяч экземпляров).

На втором месте — «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона, на третьем — «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Колина Типпинга, на четвертом — автобиография Мэттью Макконахи «Зеленый свет», на пятом — мотивационная книга по личностному росту «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро.

Кроме того, сообщается, что среди новинок 2021 года самой продаваемой книгой оказались мемуары Мэттью Макконахи «Зеленый свет», самым популярным автором года стал Борис Акунин, самым востребованным жанром — саморазвитие и личностный рост.









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