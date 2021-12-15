Воронежский Камерный театр проведет «Мандельштамфест»

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С 24 по 26 декабря в Воронежском Камерном театре пройдет четвертый фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». В основной программе фестиваля спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции и кинопоказ.
Воронежский Камерный театр проводит «Мандельштамфест» каждые два года. Цель фестиваля — познакомить воронежцев и прежде всего молодую и современную аудиторию с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы посвящена творчеству поэта Осипа Мандельштама, который находился в ссылке в Воронеже в 1934–1937 годах.
В этом году фестиваль откроют пластический спектакль творческого объединения «Әлиф» из Казани, авторский музыкально-поэтический проект Алексея Иванникова и лекция-перформанс «РыСи» режиссера Филиппа Виноградова, созданная в Центре Вознесенского в рамках лаборатории «Театр vs Текст».
Также в программе поэтический вечер Льва Оборина, видеопоказ поэтического спектакля на стихи Ивана Вырыпаева «Мир красивых бабочек», концерт пианиста Алексея Гориболя и тенора Тараса Присяжнюка, спектакль Воронежского Камерного театра по мотивам книги Мандельштама «Четвертая проза» и многое другое. Завершит фестиваль выступление группы «Паперный Т.А.М.».
Полностью расписание «Мандельштамфеста» опубликовано на сайте Воронежского Камерного театра.
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