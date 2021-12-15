Воронежский Камерный театр проведет «Мандельштамфест»

© Воронежский Камерный театр

С 24 по 26 декабря в Воронежском Камерном театре пройдет четвертый фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». В основной программе фестиваля спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции и кинопоказ.

Воронежский Камерный театр проводит «Мандельштамфест» каждые два года. Цель фестиваля — познакомить воронежцев и прежде всего молодую и современную аудиторию с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы посвящена творчеству поэта Осипа Мандельштама, который находился в ссылке в Воронеже в 1934–1937 годах.

В этом году фестиваль откроют пластический спектакль творческого объединения «Әлиф» из Казани, авторский музыкально-поэтический проект Алексея Иванникова и лекция-перформанс «РыСи» режиссера Филиппа Виноградова, созданная в Центре Вознесенского в рамках лаборатории «Театр vs Текст».

Также в программе поэтический вечер Льва Оборина, видеопоказ поэтического спектакля на стихи Ивана Вырыпаева «Мир красивых бабочек», концерт пианиста Алексея Гориболя и тенора Тараса Присяжнюка, спектакль Воронежского Камерного театра по мотивам книги Мандельштама «Четвертая проза» и многое другое. Завершит фестиваль выступление группы «Паперный Т.А.М.».

Полностью расписание «Мандельштамфеста» опубликовано на сайте Воронежского Камерного театра.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU