Присуждена премия «Профессия — журналист»

© Премия «Профессия — журналист»

Сегодня, 14 декабря, жюри премии «Профессия – журналист» объявило лауреатов 2021 года.

Список лауреатов премии опубликован в ее фейсбуке:

Номинациия «История/Репортаж»

Елена Костюченко, Юрий Козырев — «Интернат» («Новая газета»)



Номинации «Интервью/Портрет»

Катерина Гордеева — серия интервью «Скажи Гордеевой» («Медуза»*, YouTube)



Номинация «Докфильм»

Анна Артемьева, Анна Пиндюрина, Влад Докшин, Сергей Соколов, Кирилл Сахарнов — «Как убили Анну», фильм «Новой газеты» к 15-й годовщине убийства Анны Политковской («Новая газета»)



Номинация «Расследования»



Номинация «Видеосюжет»



Номинация «Страна»



Номинация «Мультимедиа+Подкаст»

Валерий Панюшкин, Варвара Панюшкина, Александра Романцова, Соня Соколова, Александра Ливергант и белорусские журналисты — проект «Камера #18»



Специальный приз жюри в этом году присужден 39 российским журналистам, объявленным иностранными агентами.

«Статус "иностранного агента", примененный к физическим лицам и сопряженный с поражением в гражданских правах, мы рассматриваем как форму политического преследования, связанного с профессиональной журналисткой деятельностью, и выражаем таким образом солидарность с коллегами, отдавая дань из мужеству в отстаивании принципов независимой журналистики», — говорится в заявлении жюри премии «Профессия — журналист».



* Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU