 
17:05 14 декабря 2021Новости
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Присуждена премия «Профессия — журналист»

News_detailed_picture© Премия «Профессия — журналист»

Сегодня, 14 декабря, жюри премии «Профессия – журналист» объявило лауреатов 2021 года.

Список лауреатов премии опубликован в ее фейсбуке:

Номинациия «История/Репортаж»

  • Елена Костюченко, Юрий Козырев — «Интернат» («Новая газета»)


Номинации «Интервью/Портрет»

  • Катерина Гордеева — серия интервью «Скажи Гордеевой» («Медуза»*, YouTube)


Номинация «Докфильм»

  • Анна Артемьева, Анна Пиндюрина, Влад Докшин, Сергей Соколов, Кирилл Сахарнов — «Как убили Анну», фильм «Новой газеты» к 15-й годовщине убийства Анны Политковской («Новая газета»)


Номинация «Расследования»


Номинация «Видеосюжет»


Номинация «Страна»


Номинация «Мультимедиа+Подкаст»

  • Валерий Панюшкин, Варвара Панюшкина, Александра Романцова, Соня Соколова, Александра Ливергант и белорусские журналисты — проект «Камера #18»


Специальный приз жюри в этом году присужден 39 российским журналистам, объявленным иностранными агентами.

«Статус "иностранного агента", примененный к физическим лицам и сопряженный с поражением в гражданских правах, мы рассматриваем как форму политического преследования, связанного с профессиональной журналисткой деятельностью, и выражаем таким образом солидарность с коллегами, отдавая дань из мужеству в отстаивании принципов независимой журналистики», — говорится в заявлении жюри премии «Профессия — журналист».


* Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента



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