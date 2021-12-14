Вручена Премия Сергея Курёхина

© Премия имени Сергея Курёхина

11 декабря на берегу Финского залива на севере Петербурга состоялась церемония награждения лауреатов Премии имени Сергея Курёхина.

Об этом сообщает пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курёхина.

Гран-при «Поп-механика» получил спектакль «Горемычные танцы» театра «ТРУ» в постановке Александра Артемова.

Лучшим произведением визуального искусства признана инсталляция «Non testatum» Дениса Прасолова. В категории «Лучший медиа-объект» награжден Максим Алехин за «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях».

Книга «Видеоарт. Монтаж зрителя» Александры Першеевой объявлена победителем в категории «Лучший текст о современном искусстве», site specific мурал «Тюмень южная/тропические сны» коллектива пермских художников «Фрукты Врукты» получил премию в категории «Искусство в общественном пространстве».

Лучшим кураторским проектом названа выставка художников Елены Елагиной и Игоря Макаревича «Обратный отсчет» (куратор — Елена Селина), лучшим science art проектом — «Неприкасаемые» Лауры Элидедт Родригез.

Митрий Гранков победил в почетной музыкальной номинации Skif со своим проектом «Barrel Harp». Специальный приз за вклад в историю музыку получил Александр Кан, а специальный приз Французского института — выставка «Середина лета» Анны Андржиевской и Kz gallery.

Кроме того, специальным призом отмечен проект «Очарование-93» Анастасии Вепревой.

Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина учреждена в 2009 году. Задачи премии — выявление и поддержка перспективных молодых художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду. В основе премии лежат принципы «Поп-Механики», сформулированные Сергеем Курёхиным еще в 1990-е годы: поиск новых форм взаимодействия искусств. Конкурс поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.







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