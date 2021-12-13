Умер Сергей Соловьев

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Сегодня, 13 декабря, в Москве в возрасте 77 лет умер кинорежиссер Сергей Соловьев.

Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Александрович Соловьев родился в 1944 году в Кеми, окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера), в 1969 году начал работать на студии «Мосфильм», в том же году дебютировал как режиссер двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

Фильмография Сергея Соловьева насчитывает около тридцати фильмов, в том числе «Егор Булычов и другие» (1971), «Станционный смотритель» (1972), «Сто дней после детства» (1975), «Наследница по прямой» (1982), «Чужая белая и рябой» (1986), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1988), «Нежный возраст» (2000), «Анна Каренина» (2009).

С начала 1980-х годов Сергей Соловьев читал лекции по кинорежиссуре на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в 1982–1984 годах руководил мастерской детского фильма. в 1981 и 1987 годах входил в жюри Венецианского кинофестиваля. В 1996 году стал режиссером тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь».

Сергей Соловьев был профессором ВГИКа, до последних дней жизни преподавал на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими.

Кроме того, вел программы на телевидении, ставил спектакли в Малом театре и театре «Содружество актеров Таганки», выпустил три тома воспоминаний и другие книги.

Лауреат государственных и профессиональных наград, Народный артист России (1993).







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