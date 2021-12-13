Объявлена программа Зальцбургского фестиваля

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Шесть оперных и семь драматических премьер состоятся на 102-м Зальцбургском летнем фестивале, который пройдет с 18 июля по 31 августа 2022 года.

Об этом сообщает сайт Российского Общества друзей Зальцбургского фестиваля.

Одним из главных событий Зальцбурга-2022 обещает стать премьера «Триптиха» Пуччини — редко исполняемый вместе цикл разножанровых одноактных опер — «Плащ», «Сестра Анджелика» и «Джанни Скикки» — в постановке Кристофа Лоя.

Все три центральные женские партии исполнит Асмик Григорян, вместе с которой в одной из частей на сцену выйдет Карита Матилла. За пуль Венского филармонического оркестра встанет Франц Вельзер-Мёст.

Теодор Курентзис и Ромео Кастеллуччи поставят «Замок герцога Синяя борода» Бартока и «Комедию на конец времен» Орффа. Главные партии исполнят Аушрине Стундите и Надежда Павлова, в спектакле примут участие Молодежный оркестр Густава Малера и хор musicAeterna.

В программе «Ouverture Spirituelle», открывающей фестиваль, выделяется концерт 24 июля, на котором Изабель Юппер сыграет Жанну д'Арк в оратории Онеггера «Жанна на костре». В спектакле также примут участие певицы Елена Цаллагова и Катарина Брадич, дирижер Максим Паскаль и оркестр SWR.

Чечилия Бартоли в последний раз исполнит партию Розины в «Севильском цирюльнике» Россини в постановке Роландо Вильясона. Другие партии исполнят Ильдар Абдразаков, Эдгардо Роча и Алессандро Корбелли, дирижер — Джанлука Капуано.

Барри Коски поставит оперу Яначека «Катя Кабанова» по «Грозе» Островского. В заглавной партии Коринн Уинтерс, Кабаниху споет Эвелин Херлициус.

Елена Стихина исполнит заглавную партию в «Аиде» Верди, которую возобновит в Зальцбурге Ширин Нешат. Также в спектакле примут участие Анита Рачвелишвили, Роберто Тальявини, Эрвин Шротт, Петр Бечала и Лука Сальси. За дирижерский пульт встанет Ален Альтиноглу, главный дирижер брюссельского театра Ла Монне.

Публику также ждет возобновление «Волшебной флейты» Моцарта, которое осуществит Лидия Штейер. Дополнят оперную программу «Якоб Ленц» Вольфганга Рима и две концертные версии оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур» с Лизетт Оропеза и Людовиком Тезье.

В центре концертной программы Зальцбурга-2022 вечер музыки Перселла и Шостаковича в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. 17 августа при поддержке Российского Общества друзей фестиваля и Aksenov Family Foundation пройдет вечер с участием Надежды Павловой, Кейт Линдси и Маттиаса Герне, а откроет концертную программу 19 июля «Бабий Яр» Шостаковича в исполнении Молодежного оркестра Густава Малера под управлением Теодора Курентзиса.

Кроме того, на фестивале выступят Игорь Левит, Аркадий Володось, Ефим Бронфман, Патриция Копачинская, Анне-Софи Муттер, Евгений Кисин, Ван Юйцзя, Даниил Трифонов, Фазиль Сай, Герберт Бломстед, Даниэль Баренбойм, Жорди Савалль, Риккардо Мути, Филиппе Херревеге, Кирилл Петренко, Кристиан Тилеманн, Эса-Пекка Салонен, Манфред Хонек, Элина Гаранча, Леа Десандр, Михаэль Фолле, Дмитрий Ульянов, Анна Прохаска, Хуан Диего Флорес и другие исполнители.







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