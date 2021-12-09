«Большую книгу» получил «Филэллин» Леонида Юзефовича

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Сегодня, 9 декабря, на торжественной церемонии в Доме Пашкова в Москве объявлены лауреаты 16-го сезона национальной литературной премии «Большая книга». Первая премия присуждена Леониду Юзефовичу за роман «Филэллин».
Как сообщает сайт премии «Большая книга», лауреат пообещал отдать часть премии на консервацию того места в далеком якутском селе, где произошла битва красного командира Строда и генерала Пепеляева, описанная в документальном романе «Зимняя дорога» (2015).
Вторую премию получила Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозеванный гений». Обладателем третьей премии стал Виктор Ремизов, он награжден за книгу «Вечная мерзлота». Получая премию, лауреат поблагодарил красноярское общество «Мемориал»*, без которого книги бы не было.
Премия для книжных блогеров «_Литблог» присуждена Ивану Родионову из Камышина Волгоградской области, автору блога «Чётчик».
Специальный приз за вклад в литературу получил Государственный литературный музей имени В.И. Даля.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
В прошлом году первую премию получил Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».
* Общество «Мемориал» внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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