«Большую книгу» получил «Филэллин» Леонида Юзефовича

© Редакция Елены Шубиной / Facebook

Сегодня, 9 декабря, на торжественной церемонии в Доме Пашкова в Москве объявлены лауреаты 16-го сезона национальной литературной премии «Большая книга». Первая премия присуждена Леониду Юзефовичу за роман «Филэллин».

Как сообщает сайт премии «Большая книга», лауреат пообещал отдать часть премии на консервацию того места в далеком якутском селе, где произошла битва красного командира Строда и генерала Пепеляева, описанная в документальном романе «Зимняя дорога» (2015).

Вторую премию получила Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозеванный гений». Обладателем третьей премии стал Виктор Ремизов, он награжден за книгу «Вечная мерзлота». Получая премию, лауреат поблагодарил красноярское общество «Мемориал»*, без которого книги бы не было.

Премия для книжных блогеров «_Литблог» присуждена Ивану Родионову из Камышина Волгоградской области, автору блога «Чётчик».

Специальный приз за вклад в литературу получил Государственный литературный музей имени В.И. Даля.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

В прошлом году первую премию получил Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».



* Общество «Мемориал» внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента







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