Вышла биография Александра Ведерникова

«“На игле”, конечно, лежит в сеттинге моего фильма»
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 2021637
Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) издала биографию дирижера Александра Ведерникова (1964-2020).
Впервые книга была представлена 2 декабря на ярмарке non/fiction. 17 декабря ее презентация состоится в Большом театре, главным дирижером которого Алексанр Ведерников был с 2001 по 2009 год.
Как сообщает пресс-служба Большого театра, в презентации примут участие музыканты, певцы, журналисты, оркестровые менеджеры, импресарио, которые работали и дружили с Александром Ведерниковым в разные годы, а также представители издательства «АИРО-XXI» и автор-составитель книги, московский журналист и искусствовед Петр Черемушкин, друг детства Александра Ведерникова.
«В книге собраны уникальные фотографии, воспоминания музыкантов, фрагменты из интервью А.А. Ведерникова различным СМИ, как российским, так и зарубежным. Говорится о формировании А.А. Ведерникова как музыканта, о детстве и юности, а также дирижерской работе в Дании после ухода из Большого театра. В отдельном разделе рассказывается о пребывании А.А. Ведерникова на посту главного дирижера Михайловского театра в Санкт-Петербурге и его творческих планах», — говорится в аннотации на сайте издательства «АИРО-XXI».
Помимо Большого театра Александр Ведерников в разные годы был дирижером Московского государственного академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Академического большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, дирижировал балетными и оперными спектаклями в театрах Милана, Турина, Рима, Лондона, Парижа, Берлина, Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, Гамбурга, Штутгарта, Цюриха и Нью-Йорка.
В 1995–2004 годах Александр Ведерников был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра «Русская филармония», с 2019 года занимал пост главного дирижера и музыкального руководителя Михайловского театра.
Александр Ведерников умер 30 октября 2020 года в возрасте 56 лет.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:02«Большую книгу» получил «Филэллин» Леонида Юзефовича
18:10Школа Bang Bang Education запускает кураторскую программу
16:42Stella Art Foundation представит выставку Игоря Самолета
15:53Вышла биография Александра Ведерникова
15:05Начала работу онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент»
14:37Открыт сбор средств на проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»
12:33Проект Гёте-Института «Data CTRL Centre» завершат кинопоказ и дискуссия
11:44«Винзавод» запустил седьмой сезон «Открытых студий»
11:18Вышел четвертый номер The Garage JournalВсе новости
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 2021637
Вышел русский перевод книги Донны Харауэй «Оставаясь со смутой»9 декабря 2021600
Сокураторы одноименной выставки в центре творческих индустрий «Фабрика» Мария Линд и Андйеас Эйикссон рассказывают о ее концепции9 декабря 2021493
Леонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»9 декабря 20211200
Александр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную8 декабря 20211493
Линор Горалик расспросила Сергея Сдобнова о его книге «Не вижу текста»8 декабря 20212141
Скрипач Роман Минц о том, что будет на «Возвращении-2022»8 декабря 20211347
О возможности animal gaze в кино7 декабря 20211862
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель программы UK — Russia Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 20211267
Три дня из будущего в текстах трех авторов7 декабря 20211500
Директор фонда «Крохино» Анор Тукаева о том, кому сегодня нужны руины затопленных храмов6 декабря 20211999
Олег Нестеров рассказывает о пути Альфреда Шнитке и своем новом проекте «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»6 декабря 20212455