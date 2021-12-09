Вышла биография Александра Ведерникова

© АИРО-XXI

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) издала биографию дирижера Александра Ведерникова (1964-2020).

Впервые книга была представлена 2 декабря на ярмарке non/fiction. 17 декабря ее презентация состоится в Большом театре, главным дирижером которого Алексанр Ведерников был с 2001 по 2009 год.

Как сообщает пресс-служба Большого театра, в презентации примут участие музыканты, певцы, журналисты, оркестровые менеджеры, импресарио, которые работали и дружили с Александром Ведерниковым в разные годы, а также представители издательства «АИРО-XXI» и автор-составитель книги, московский журналист и искусствовед Петр Черемушкин, друг детства Александра Ведерникова.

«В книге собраны уникальные фотографии, воспоминания музыкантов, фрагменты из интервью А.А. Ведерникова различным СМИ, как российским, так и зарубежным. Говорится о формировании А.А. Ведерникова как музыканта, о детстве и юности, а также дирижерской работе в Дании после ухода из Большого театра. В отдельном разделе рассказывается о пребывании А.А. Ведерникова на посту главного дирижера Михайловского театра в Санкт-Петербурге и его творческих планах», — говорится в аннотации на сайте издательства «АИРО-XXI».

Помимо Большого театра Александр Ведерников в разные годы был дирижером Московского государственного академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Академического большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, дирижировал балетными и оперными спектаклями в театрах Милана, Турина, Рима, Лондона, Парижа, Берлина, Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, Гамбурга, Штутгарта, Цюриха и Нью-Йорка.

В 1995–2004 годах Александр Ведерников был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра «Русская филармония», с 2019 года занимал пост главного дирижера и музыкального руководителя Михайловского театра.

Александр Ведерников умер 30 октября 2020 года в возрасте 56 лет.







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