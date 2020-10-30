Умер Александр Ведерников

© Marco Borggreve / IMG Artists

Сегодня, 30 октября, в возрасте 56 лет умер дирижер, художественный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Александр Александрович Ведерников родился в 1964 году в Москве, в 1988 году окончил Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

В 1988–1991 годах был дирижером Московского государственного академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в 1988–1995 годах — ассистентом, затем вторым дирижером Академического большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В 1990-х годах дирижировал балетными и оперными спектаклями в театрах Милана, Турина, Рима, Лондона, Парижа, Берлина, Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, Гамбурга, Штутгарта, Цюриха, в 2013 году дебютировал в Метрополитен-опере.

В 1995–2004 годах Александр Ведерников был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра «Русская филармония», в 2001–2009 годах — главным дирижеом и музыкальным руководителем Большого театра. В 2019 году был назначен главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра.

Также дирижер выступал с Государственным академическим симфоническим оркестром России, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Лондонским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Франции, Токийским филармоническим оркестром, Шотландским королевским национальным оркестром, Оркестром Баварского радио, Саксонской государственной капеллой, симфоническими оркестрами Вашингтона, Монреаля, Гааги, Будапешта, Сиднея, Сан-Паулу и другими российскими и зарубежными оркестрами.

Среди солистов, с которыми сотрудничал Александр Ведерников, были Марта Аргерих, Миша Майский, Ханс-Петер Циммерман, Юрий Башмет, Наталья Гутман, Михаил Плетнёв, Николай Луганский, Борис Березовский, Андрей Коробейников, Александр Князев, Ольга Бородина и Сергей Лейферкус.







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