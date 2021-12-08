На «Фабрике» открывается выставка о телепрограммах для детей

© Katarina Pirak Sikku

С 9 декабря по 27 февраля в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет проходить коллективная выставка шведских художников и писателей «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», посвященная детским телепроектам 1960-х – 1980-х годов.

Как сообщает сайт ЦТИ «Фабрика», на выставке, подготовленной кураторами Андйеасом Эйикссоном и Марией Линд, будут представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, YouTube-канал, настоящая детская площадка, а также литературные тексты, один из которых превратился в целую книгу для детей.

Ведущие шведские художники и писатели внимательно изучили одиннадцать международных телепрограмм для детей, которые создавались в шестидесятых — восьмидесятых годах и тогда же транслировались на шведском телевидении. Результатом стала серия новых произведений искусства и литературных текстов.

Темы, с которыми работают авторы проекта: сила мифа, работа памяти, невербальная коммуникация, цензура, стойкость культуры, двойственность милого и очаровательного. На выставке будут представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, детская площадка, а также литературные тексты, один из которых превратился в целую книгу для детей.

После окончания выставки в Центре творческих индустрий «Фабрика» проект переедет в Швецию, где будет представлен в Кальмарском художественном музее и в Художественном музее в Умео.

Программы: «Чебурашка и Крокодил Гена» (СССР), «Улица Сезам» (США), «Крот» (Чехословакия), «Пеппи Длинныйчулок» (Швеция), «Песочный человечек» (ГДР), «Профессор Бальтазар» (Югославия), «Газета басен» (Нидерланды), «Сунь Укун: Переполох в небесных чертогах» (Китай), «Жил-был… человек» (Франция), «Потерянный в блинчике» (Швеция) и «Девочки бунтуют» (Швеция).

Художники и писатели: Петра Бауэр, Ида Бёрьель и Лу Хилларп, Андйеас Эйикссон, Анника Эрикссон, Дженнифер Хаяшида, Салад Хилоуле, Балзам Карам, Руно Лагомарсино, Бехзад Хосрави Нури, Катарина Пирак Сикку, Оливия Плендер.

Выставка проводится при поддержке Посольства Швеции в РФ







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