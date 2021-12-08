Музей музыки возрождает фестиваль «Альтернатива»

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С 17 по 20 декабря впервые за последние 20 лет в Российском национальном музее музыки в Москве пройдет фестиваль современной музыки «Альтернатива».
Об этом сообщает пресс-служба Российского национального музея музыки.
История фестиваля началась в 1988 году на площадке Государственного музея музыкальной культуры имени Глинки (ныне — Российский национальный музей музыки). На фестивале впервые в России звучала музыка российских и зарубежных композиторов XX–XXI веков, таких как Карлхайнц Штокхаузен, София Губайдулина, Галина Уствольская, Арво Пярт, Владимир Мартынов и Стив Райх.
Организатором и руководителем фестиваля был известный пианист и клавесинист, профессор Московской консерватории Алексей Любимов. В проведении фестиваля принимал участие «Союзконцерт» (ныне — «Росконцерт»).
Возрожденный фестиваль «Альтернатива» 2021 года проводится совместно с Союзом композиторов России, который выступил координатором выбора программ. Фестиваль будет посвящен музыке молодых современных композиторов.
17 декабря в Музее П.И. Чайковского прозвучат произведения Владимира Горлинского, Олега Крохалева, Кирилла Широкова, Александра Чернышкова, Андрея Бесогонова, Кирилла Чернегина. Исполнители: ансамбль nCaged (Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин, Илья Лаптев), Театр голоса «Ла Гол».
18 декабря в Музее музыки будут исполнены сочинения Антона Светличного, Сергея Шестакова, Анны Поспеловой, Венедикта Пеунова, Шауры Сагитовой, Марка Булошникова, Венедикта Пеунова, Николая Попова, Эльмира Низамова. Исполнители: оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, художественный руководитель и главный дирижер — Венедикт Пеунов.
19 декабря в Музее С.С. Прокофьева в программе концерта произведения Игоря Жоховского, Екатерины Суворкиной, Марины Полеухиной, Никиты Сапронова, Кирилла Зузенкова, Марка Булошникова, Дмитрия Бурцева. Исполнители: Московский ансамбль современной музыки (МАСМ): Мария Алиханова (флейта): Михаил Безносов (кларнет), Михаил Дубов (фортепиано), Роман Минц (скрипка), Илья Рубинштейн (виолончель).
20 декабря в Музее музыки прозвучат произведения Константина Комольцева, Сергея Зятькова, Андрея Бесогонова, Антона Светличного, Игоря Яковенко, Глеба Колядина, Настасьи Хрущевой, Эльмира Низамова. Исполнители: Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra, дирижер — Станислав Малышев.
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