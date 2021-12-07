Награждены победители фестиваля «Мир знаний»

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний»

На открытой киностудии «Лендок» в Петербурге состоялась церемония награждения победителей XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний».

Гран-при фестиваля получил фильм «Гипотеза Зимова» (Франция-Россия) Дениса Снегирева, этой же картине присужден приз жюри молодых ученых. Остальные призы получили:

Лучшая режиссура — «Как убить облака» (Финляндия-Дания), реж. Туйя Халттунен

Лучшая операторская работа — «Мамонт» (Бельгия), реж. Лисбет де Солер

Специальный приз жюри «За приглашение к разговору о путях спасения нашего общего мира» — «Решение» (Дания), реж. Пернилле Роуз Гронкъер

Приз жюри популяризаторов науки — «Робот, я люблю тебя» (Россия), реж. Юлия Киселева



Победителями Лаборатории научного и исследовательского кино стали режиссер Дмитрий Лукьянов и антрополог Анна Алтухова.

XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», организованный Киностудией имени М. Горького, проходил с 1 по 6 декабря. Тема этого года — «Мы не можем жить без космоса».

Зрители увидели более 60 научных, исследовательских и экспериментальных фильмов, среди которых было пять российских премьер. Впервые на «Мире знаний» прошел уникальный для России практический интенсив «Лаборатория научного кино».

На закрытии фестиваля была представлена российская премьера документального полнометражного фильма «Корова», классика британского кинематографа, лауреата премии «Оскар» Андреа Арнольд.

Показы и специальные мероприятия в киноцентре «Ленфильм», на открытой киностудии «Лендок», в Новой Голландии и в книжном магазине «Порядок слов» посетили более 1500 человек.







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