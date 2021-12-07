Награждены победители фестиваля «Мир знаний»

Взгляд коровы, взгляд на корову
О возможности animal gaze в кино7 декабря 2021456
На открытой киностудии «Лендок» в Петербурге состоялась церемония награждения победителей XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний».
Гран-при фестиваля получил фильм «Гипотеза Зимова» (Франция-Россия) Дениса Снегирева, этой же картине присужден приз жюри молодых ученых. Остальные призы получили:
Победителями Лаборатории научного и исследовательского кино стали режиссер Дмитрий Лукьянов и антрополог Анна Алтухова.
XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», организованный Киностудией имени М. Горького, проходил с 1 по 6 декабря. Тема этого года — «Мы не можем жить без космоса».
Зрители увидели более 60 научных, исследовательских и экспериментальных фильмов, среди которых было пять российских премьер. Впервые на «Мире знаний» прошел уникальный для России практический интенсив «Лаборатория научного кино».
На закрытии фестиваля была представлена российская премьера документального полнометражного фильма «Корова», классика британского кинематографа, лауреата премии «Оскар» Андреа Арнольд.
Показы и специальные мероприятия в киноцентре «Ленфильм», на открытой киностудии «Лендок», в Новой Голландии и в книжном магазине «Порядок слов» посетили более 1500 человек.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:22Награждены победители фестиваля «Мир знаний»
17:06В Еврейском музее представят билингвальный поэтический журнал «PM» (Poetry Magazine)
16:07Продлен срок приема заявок на конкурс «Региональное кино России»
15:53Международный фестиваль комиксов пройдет в Москве
13:53Некрасовка и «Современник» отметят юбилей Некрасова
13:41В «Гоголь-центре» откроется выставка Александра Бродского
12:39Премьера обновленной оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» пройдет в Центре Вознесенского
11:32Фильм «Разжимая кулаки» вошел в оскаровский лонг-лист
6 декабря 2021
18:48Умер Слава ЛёнВсе новости
О возможности animal gaze в кино7 декабря 2021456
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель школы Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 2021561
Три дня из будущего в текстах трех авторов7 декабря 2021484
Директор фонда «Крохино» Анор Тукаева о том, кому сегодня нужны руины затопленных храмов6 декабря 20211052
Олег Нестеров рассказывает о пути Альфреда Шнитке и своем новом проекте «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»6 декабря 20211426
Разговор с продюсером Еленой Харакидзян6 декабря 20211387
Герман Преображенский о сибирском искусстве и пересечениях искусства и жизни (с нойзом и видео!)3 декабря 20212820
«Прошлой ночью в Сохо» как аттестат режиссерской незрелости3 декабря 20213614
Александр А. Бурганов вспоминает «Бесконечность» Таира Салахова3 декабря 20212687
От частных «мы» (про себя и ребенка, себя и партнера) до «мы» в публицистических колонках, отвечающих за целый класс. Что не так с этим местоимением? И куда и зачем в нем прячется «я»? Текст Анастасии Семенович2 декабря 20213598
Психолог Елизавета Великодворская объясняет, какие опасности подстерегают человека за формулой «быть в ресурсе». Глава из книги под редакцией Полины Аронсон «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности»2 декабря 20213601
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 20213741