В Еврейском музее представят билингвальный поэтический журнал «PM» (Poetry Magazine)

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12 декабря в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится презентация билингвального поэтического журнала «PM» (Poetry Magazine).
Начало вечера «РМ: Традиция и билингвальность» в 18:30.
О работе над журналом расскажут Кристина Краснянская (главный редактор), Александр Кан, Мария Малиновская и Евгений Никитин, свои стихотворения прочитают поэты Андрей Гришаев, Андрей Сен-Сеньков и Денис Безносов.
Музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский, композитор Дмитрий Курляндский представит на презентации музыкальную программу, созданную на стыке электронной музыки и искусства перформативных практик.
PM (Poetry Magazine) — первый в России билингвальный поэтический журнал: все материалы журнала публикуются на русском и английском языках, что способствует созданию единого коммуникативного пространства поэзии и искусства.
Каждый номер журнала посвящен определенной теме. В первом номере — исторический авангард, во втором — взаимосвязь поэзии и музыки. Концептуальная база первого номера – статьи Михаила Сидлина о Давиде Бурлюке и Дениса Ларионова – о поэтиках Нины Искренко и Ники Скандиаки. Концептуальная основа второго номера — статьи Александра Кана о поэзии и джазе, Анны Чудецкой – об Эрике Булатове и Всеволоде Некрасове, Джеральда Янечека и Алексея Конакова — об Анри Волохонском, сочинение о гармонии, написанное самим Волохонским.
В первых двух номерах, подготовленных поэтами и литературтрегерами Марией Малиновской и Евгением Никитиным, опубликованы поэтические подборки таких знаковых современных поэтов, как Всеволод Некрасов, Анри Волохонский, Нина Искренко, Леонид Шваб, Виктор Iванiв, Андрей Сен-Сеньков, Денис Безносов, Виталий Лехциер, Андрей Гришаев, Екатерина Соколова и других.
В каждом номере есть приглашенная страна, поэзия которой переводится на русский и английский, если она написана на другом языке. В первом номере приглашенная страна — Греция, во втором — Италия.
В первом номере поэт и один из основателей журнала Александр Рытов совместно с греко-болгарской поэтессой и редактором Яной Буковой представили подборку греческих поэтов. Во втором номере переводчик русской поэзии на итальянский Паоло Гальваньи и поэт Максим Амелин представили стихи семи современных итальянских поэтов в разных поколениях и переводах.
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