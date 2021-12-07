Продлен срок приема заявок на конкурс «Региональное кино России»

© Фонд «Пример интонации»

Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» продлил прием заявок на конкурс «Региональное кино России». До 10 декабря начинающие кинематографисты со всей страны могут присылать проекты игровых полнометражных фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».

В заявку входят сценарий, синопсис и анкета, которую можно скачать на сайте Фонда Александра Сокурова.

Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» в 2022 году проводится в третий раз. Победитель получит возможность реализовать дебютный полнометражный фильм при полной финансовой, административной и организационной поддержке фонда «Пример интонации», художественным руководителем будущего фильма готов выступить Александр Николаевич Сокуров.

В 2020 году победительницей конкурса стала Тина Мастафова с проектом игрового полнометражного фильма «Занять свое место». В 2021 году конкурс проводился среди документальных проектов: фильмы Анны Каториной, Константина Селина и Алексея Базюка будут выпущены в 2022 году.

Ранее кинокомпания «Пионер» поддержала в прокате дебютные картины выпускников мастерской Александра Сокурова. В 2022 году кинокомпания поддержит в прокате фильмы победителей конкурса «Региональное кино России».

Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, при участии Фонда Владимира Смирнова и киностудии «Ленфильм»







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